Bernarda Jurič tik pred koncem avstralskega ultramaratona

Ptujčanka je podvig v Avstraliji začela 17. marca. Ko bo ponoči po našem času prispela do sydneyjske opera, bo prva Slovenska, ki je premagala IPWR.

Ptujčanka Bernarda Jurič bo jutri okoli poldneva po sydneyjskem času premagala še zadnji del skoraj 5500 kilometrov dolgega avstralskega kolesarskega podviga, ki se imenuje Indian Pacific Wheel Ride (IPWR) in vodi od Freemantla pri Perthu skozi Adelaide, Melbourne, Canberro do Sydneyja oziroma tamkajšnje opere.

Med avanturo, ki se je začela 17. marca, se je spopadala z vročino in mrazom, močnim vetrom v prsi ter z dvajsetkilogramsko prtljago premagovala strme vzpone. Stroga pravila IPRW prepovedujejo vsakršno organizirano pomoč, zato je morala na kolesu voziti tudi hrano in pijačo ter najnujnejše stvari za prenočevanje na prostem. Petinštiridesetletna Bernarda Jurič, sicer magistrica tehniškega varstva okolja, je edina Slovenka, ki se je doslej lotila tako zahtevnega kolesarskega podviga. Njene zadnje kilometre je mogoče spremljati tudi po spletni strani IPWR.

Ko se je Juričeva, ki ima za sabo že nekaj ultramaratonski preizkušenj (ne le s kolesom, pač pa tudi s tekaškimi smučmi), prijavila za tekmovanje, so ga organizatorji odpovedali, vendar se udeleženci preizkušnji niso hoteli odpovedati in so šli sami na pot.