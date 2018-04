Cosbyja seks s košarkarico stal 2,8 milijona evrov

L. Z., STA

Filadelfija – Ameriški komik Bill Cosby je Andrei Constand, ki ga obtožuje spolne zlorabe, v zunajsodni poravnavi leta 2006 plačal 3,4 milijona dolarjev (2,8 milijona evrov), je ob začetku ponovljenega sojenja komiku v Filadelfiji v ponedeljek razkril tožilec Kevin Steele.



Cosby zanika, da bi leta 2004 omamil in spolno napadel nekdanjo košarkarico Constandovo, in trdi, da je v spolni odnos privolila. »Ni bila sposobna privoliti v karkoli,« je na sodišču dejal Steele, poročajo tuje tiskovne agencije.



Prvo sojenje 80-letnemu Cosbyju se je junija lani končalo brez razsodbe. Ker se poroti ni uspelo poenotiti v sodbi, je sodnik proces razveljavil. Na ponovljenem sojenju je zdaj zbrana nova porota, Cosby pa ima tudi novega branilca.



Obtožen v treh točkah



Cosby je v treh točkah obtožen nedostojnega napada z oteževalnimi okoliščinami. Za vsako točko je bilo zagroženih do deset let zapora. Igralec, ki je v 80. letih postal svetovno slaven s svojo nanizanko Pri Cosbyjevih, vse obtožbe zavrača.







Andrea Constand (na fotografiji) po besedah tožilca Kevina Steela ni bila sposobna privoliti v karkoli. Foto: Reuters

Pred sodiščem v Norristownu, predmestju Filadelfije, v katerem živi tudi Cosby, se je ob začetku procesa zbralo več njegovih nasprotnikov in podpornikov. Vsi so zahtevali pravico, eni za Cosbyja, drugi za Constandovo. Začetek procesa je zmotila goloprsa aktivistka, ki je ob prihodu Cosbyja na sodišče skočila predenj in ga oklicala za posiljevalca.



Pričalo bo še pet žensk



Proces so potem prekinili zaradi dvoma o enem od porotnikov, a so ga kasneje po odločitvi sodnika nadaljevali s porotnikom, v čigar nepristranskost je Cosbyjeva obramba vzbudila dvom. Sodnik Steven O'Neill je privolil, da tokrat v procesu priča še pet žensk, ki Cosbyja obtožujejo spolnega napada.



V zadnjih letih je slavnega komika več kot 60 žensk obtožilo, da jih je omamil in spolno napadel. Najstarejše zlorabe naj bi se zgodile pred 40 leti.