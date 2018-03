Dan, ko Irce v tujini zagrabi domotožje

Današnji dan je eden tistih praznikov, ki smo jih rade volje uvozili, saj je povezan z veseljačenjem in pitjem piva - čeprav se mnogi Irci temu stereo­tipu uprejo in poudarjajo, da je predvsem družinski in kulturni praznik. Ne glede na to, kako ga preživijo, so njegovi glavni atributi enaki: parada, nekaj zelenega in deteljica. Irci, ki ga bodo praznovali v Sloveniji, čutijo nekaj domotožja, a jim je v tolažbo dejstvo, da je tudi pri nas vse bolj priljubljen. Le parade nimamo.

»Na dan svetega Patrika smo vsi Irci,« je dobrovoljno ugotavljal Jim Walsh, prokurist v Steklarni Rogaška. Z ženo Catherine živita v Sloveniji več kot štiri leta. Na začetku sta se za praznovanje še vrnila v domovino, zdaj pa bosta pripravila zabavo v Rogaški Slatini. Ta bo nocoj v restavraciji Jurg, je zaupal sogovornik, povabila pa sta nekaj prijateljev in sodelavcev. »Zelo zabavno je bilo prvo leto, ko sva naročila ljudem, da si morajo nadeti nekaj zelenega,« se je spomnil, sicer pa ga niti malo ni skrbelo, da se slovenski gostje ne bi vživeli v praznovanje, saj imajo - podobno kot Irci - zelo radi dobro zabavo.

Če bi bila z ženo doma, v Waterfordu (na jugovzhodu Irske), bi šla na parado, oblekla bi kaj zelenega in si pripela triperesno deteljico ter obiskala restavracijo ali pub, je opisal.