Drobcene spremljevalke praznikov

Najprej so božična drevesca osvetljevali s svečami. Nekateri avtorji navajajo, kako so s svečami okrašena drevesa poznali že stari Indijci, na drevesa naj bi sveče pritrjevali tudi stari Rimljani, v novejši zgodovini pa naj bi bila to nemška »iznajdba«.

Čeprav je bilo po pisanju etnologa Damjana Ovsca že od 16. stoletja po nemških domovih mogoče najti jelke, okrašene z jabolki, hostijami oblanci, sladkarijami, papirnatimi vrtnicami in mestoma tudi svečami, prvo poročilo o zimzelenem drevesu, pušpanovem steblu, okrašenem s svečkami, sega šele v drugo polovico 17. stoletja ter prihaja z dvora v Hannovru, torej s protestantskega severa.

Proti koncu stoletja pa jih je poznala že vsa Nemčija. Z okrasjem in darovi ovešeno, s svečkami okrašeno drevo se pojavlja nato v poročilih iz 18. stoletja po različnih pokrajinah Nemčije, Švedske in Švice. Toda to okraševanje s svečami je bilo tudi zelo nevarno početje, ki se je pogosto končalo s požarom, česar se iz svojih otroških let, morebiti celo iz šestdesetih letih 20. stoletja, ko so svečke pripenjali in prižigali na smrečice po slovenskih domovih, spominja še danes.



Slavni ameriški izumitelj Thomas Edison se je v zgodovino med drugim zapisal tudi kot stvaritelj prve verige lučk, ki so leta 1880 zasijale na božičnem drevescu pred njegovim laboratorijem v parku Menlo v New Jerseyju, prvi, ki jim je s tem naredil množično veselje, pa so bili potniki na vlaku, ki so se vozili mimo.

Njegov prijatelj in partner v Edisonovi družbi Edward H. Johnson si je dve leti zatem sestavil prvo božično svetlobno verigo z osemdesetimi rdečimi, belimi in modrimi žarnicami, ki jo je ovil okoli smreke v svojem newyorškem domovanju. To je bil čas, ko ne samo da so redki imeli dostop do elektrike, temveč so do nje gojili tudi veliko nezaupanje.