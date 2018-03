Dunaj, mesto z najvišjo kakovostjo življenja

Ljubljana - Po oceni mednarodnega svetovalnega podjetja Mercer je Dunaj med 231 mesti s celega sveta že deveto leto zapored prepoznano kot mesto z najvišjo kakovostjo življenja. To ocenjujejo na podalgi 39 kriterijev. Ti zajemajo standarde zdravstvene oskrbe, politično stabilnost, gospodarsko lego, izobraževalni sistem, stanovanjski trg in varstvo okolja.

Prva tri mesta ponovno zasedajo Dunaj, Zürich in München, pri čemer si letos tretje mesto München deli z novozelandskim Aucklandom.

Na repu lestvice se je znašlo iraško glavno mesto Bagdad, so sporočili iz Predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani (EURO Comm pr). Ljubljana je letos s 76. napredovala na 75. mesto.

Dunaj si je najboljše ocene prislužil zaradi "odlične ponudbe javnih storitev, splošne varnosti, dobro strukturiranega javnega prevoza kot tudi številnih kulturnih dogodkov in možnosti preživljanja prostega časa." Omenjena lestvica podjetja Mercer je sicer, kot navajajo, namenjena multinacionalnim družbam in vladam kot pomoč pri razvrščanju svojih zaposlenih na delovna mesta po vsem svetu in določanju ustrezne višine plač, vendar mesta ovrednoti z najrazličnejših vidikov.