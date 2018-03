Kamen z Meseca, ki je dražji od zlata

V pritličju krila dunajskega kompleksa ZN, kjer ima svoj sedež Urad ZN za vesoljska vprašanja (Office for Outer Space Affairs, UNOOSA), si lahko ogledamo razstavo zgodovine vesoljskih poletov. Med modeli raket in satelitov pritegne našo pozornost stojalo z manjšo piramido iz neprebojnega stekla. V njej hranijo enega od kamnov, ki so na našem planetu izjemna redkost. Ta kamen ni z Zemlje, temveč z njenega naravnega satelita Meseca.



Kamen ima številko 15459,6. Z Meseca so ga prinesli člani misije Apollo 15. Z oboda kraterja Spur ga je pobral astronavt James Irwin (1930–1991), ki je skupaj z Davidom Scottom na Mesecu preživel zadnji dan julija in prva dva dneva avgusta 1971. Irwin je bil osmi človek, ki je stopil na Mesečeva tla – pozneje pa tudi prvi umrli od skupaj dvanajstih astronavtov, ki so do zdaj stopili na tla Zemljinega naravnega satelita.