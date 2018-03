Li Ka Shing se umika z vrha svojega imperija

Napoved upokojitve najbogatejšega prebivalca Hongkonga in enega najbogatejših Zemljanov ni prišla čisto nepričakovano. Govorice o tem, da bo Li Ka Shing prepustil vodenje korporacij CK Hutchison Holdings in CK Asset Holdings svojim otrokom, so krožile že nekaj časa.

Devetinosemdesetletnik, ki so mu podporniki nadeli ime »Superman« zaradi njegove delovne etike in poslovnega uspeha, je naposled spoznal, da »dela že predolgo«. S temi besedami je svojo odločitev o umiku pojasnil medijem in tako potegnil črto pod eno najuspešnejših karier v zgodovini Hongkonga.



Li Ka Shing je bil za mnoge Hongkonžane poosebitev gospodarske uspešnosti nekdanje britanske kolonije in dokaz, da se s trdim delom daleč pride. Čeprav ni nikoli dokončal srednje šole, mu je uspelo odpreti lastno tovarno plastike, Cheung Kong. Podjetje se je kasneje razširilo na področje nepremičnin, telekomunikacij, logistike in trgovine. Uspeh konglomerata, ki je bil leta 2015 razdeljen na dve podjetji, je iz Li Ka Shinga ustvaril drugega najbogatejšega človeka v Aziji s premoženjem, ocenjenim na 36 milijard dolarjev.

Li je po pisanju New York Timesa močno profitiral na račun bližine Kitajske. Čeprav njegovi odnosi s kitajskim vodstvom niso bili vedno odlični, se je večinoma izogibal potencialnim konfliktom. Najbolj se je to pokazalo med tako imenovano dežnikarsko revolucijo v Hongkongu, ko je protestnikom, v strahu, da bi demonstracije proti reformam volilnega sistema lahko ušle izpod nadzora, svetoval, naj raje odidejo domov.