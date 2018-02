Jennifer Aniston in Justin Theroux bosta raje prijatelja

Ameriška igralca Jennifer Aniston in Justin Theroux se po dveh in pol letih zakona ločujeta. Kakor sta oznanila danes, sta se tako odločila že konec lanskega leta, zdaj pa sta pripravila izjavo, da bi preprečila špekulacije v tabloidnih medijih.

»Sva najboljša prijatelja, ki sta se odločila, da se razideta kot par, vendar bosta z veseljem še naprej negovala prijateljstvo,« sta poudarila v skrbno načrtovanem sporočilu za javnost. »Kar koli drugega bo objavljenega, ne prihaja od naju, ampak je izmišljeno,« sta že vnaprej zavrnila vse govorice in ugibanja o ozadju ločitve.

Anistonova, ki velja za eno najbolj priljubljenih zvezd rumenih medijev, je že večkrat izrekla kritiko tabloidni kulturi in obsedenosti z njenim zasebnim življenjem. Leta 2016 je celo napisala esej za HuffPost, v katerem je poudarila, da ima dovolj neprestane pozornosti, usmerjene v njeno telo, opazk o zasebnih odločitvah in ugibanj, ali je noseča.

Devetinštiridesetletna zvezdnica in njen dobri dve leti mlajši soprog sta se spoznala na Havajih leta 2007 v času snemanja filma Tropski vihar (Theroux je sodeloval kot scenarist in producent), par sta postala čez štiri leta, poročila pa sta se avgusta 2015. Levji delež zaslug za svojo slavo lahko igralka pripiše sodelovanju v nanizanki Prijatelji iz let 1994-2004 (za vlogo Rachel je med drugim prijela nagrado emmy, nadaljne vloge v večinoma ameriških romantičnih komedijah ji niso prinesle toliko uspeha), deloma pa tudi nekdanji zvezi z igralcem Bradom Pittom.

Poročena sta bila med letoma 2000 in 2005 ter veljala za enega najbolj glamuroznih parov, potem pa je mednju stopila še glamuroznejša Angelina Jolie, s katero je Pitt snemal film Gospod in gospa Smith. Tudi ta zveza se je že končala, in to na bistveno manj uglajen način kot med Anistonovo in Therouxem. Zakonca je revija People lani razglasila za najlepši par leta 2017. Takrat je Theroux, ki je postal prepoznaven po vlogi v filmu Davida Lyncha Mulholland Drive, dejal, da je skrivnost njune srečne zveze v tem, da se preprosto dobro razumeta, spoštujeta in imata podoben smisel za humor.