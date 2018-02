Jezik in usta drugega človeka – v drugem jeziku

Ko Uroš Peterc našteva dogodke, ki jim je bil priča, sogovornik dobi vtis, da je velika živina na političnem podiju. A v resnici je človek, ki ga, ko so kamere usmerjene v pomembneže, večinoma ne vidimo. Zanj velja, da je njegovo delo dobro opravljeno, ko je neopazno. Je tolmač, od nedavnega tudi predsednik Mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev (AIIC) s sedežem v Ženevi.

Z družino živi v Goriških Brdih, a še vedno 150 noči na leto preživi po hotelih. Bistveno več kilometrov kot po cestah opravi po zraku, vsega skupaj preživi med oblaki osem polnih dni na leto. Njegova delovna mesta so Bruselj, Strasbourg, Luksemburg in Ženeva. Dvainštiridesetletni tolmač delovne izkušnje meri v dveh desetletjih, pri izobrazbi pa prizna, da je falirani pravnik in politolog. Za to navede dva razloga: prvič, prehitro je začel delati, in drugič, ni mu povsem ustrezal naš šolski sistem.Odraščal je namreč v tujini; obiskoval je ameriške, francoske in nemške šole. Od tod tudi izvirajo njegovi »poklicni« jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, poljščina in – kajpak – slovenščina. To je njegova akreditacija, kakor reče, odkar se je z Evropsko unijo pokazala potreba po več jezikih. Začel pa je »klasično«: s prevajanjem iz slovenščine v angleščino in obratno.V času, ko se je kalil, je prevajal Hillary Clinton (med obiskomtedanjega predsednika ZDA Billa Clintona), tolmačil pri srečanju tedanjih ameriškega in ruskega predsednika Georga Busha in Vladimirja Putina, »sodeloval« pri procesu proti nekdanjemu srbskemu vodji Slobodanu Miloševiću v Haagu, spremljal podpis pristopne pogodbe EU v Atenah leta 2003 ter vstop Slovenije v Unijo v Novi Gorici. Kaj torej še manjka? Osamosvojitev, izstreli sogovornik. Toda takrat je bil še srednješolec.Moj oče je bil trgovinski predstavnik, zato smo živeli v Avstriji, Združenih državah Amerike, natančneje v Teksasu, in na Poljskem. V Varšavi sem obiskoval tudi ameriške in francoske šole. Takšna je pravzaprav življenjske zgodba mnogih tolmačev – ali so iz mešanih družin ali otroci diplomatov, trgovskih potnikov in podobno.Res je. Včasih je bil ta jezik v kombinaciji s slovenščino zgolj kurioziteta, v kontekstu EU je pa postal zelo pomemben, v parlamentu je šesti najpogosteje uporabljeni jezik, prvi med slovanskimi.Nasplošno je vsako delo prišlo do točke, ko je razvrednoteno in zbanalizirano, zlasti v storitvenih dejavnostih. Kateri poklic pa avtomatično še uživa ugled? Če pogledamo učitelja: pred 50 leti je bil gospod, danes pa je to v očeh splošne javnosti razvrednoteni poklic, podobno bi lahko rekli za sodnike, zdravnike in druge. Družba dela premike v smer, da človek velja, kolikor zna. Če si dober, če si odličen, si prepoznan. To je tudi eden najbolj povednih aksiomov pri tolmačenju: edino tolmačenje, ki je uporabno, je odlično. Karkoli človek počne, mora početi najboljše mogoče. Če imaš še talent za to, je to garancija za uspeh. Pa še kanec sreče potrebuješ – biti moraš na pravem mestu ob pravem času.Ko sem se vrnil s prvega tečaja tolmačenja pri evropski komisiji v Bruslju konec leta 1997, je bil napovedan dogodek, pri katerem so potrebovali tolmača, a so bili vsi zasedeni. V takih primerih pridejo na vrsto začetniki. Poklicali so me: 'Uroš imaš čas za enourno tolmačenje pri predsedniku republike?' Šlo je za predajo akreditivnih pisem novoimenovanega veleposlanika v Sloveniji. Od takrat naprej so me čedalje več klicali iz državnega protokola, iz urada predsednika ... Bil sem pogost sodelavec pri mednarodnih obiskih v zadnjem mandatu predsednika Milana Kučana. Nato se je zgodila EU, ki je prinesla razmah v povpraševanju po tolmačenju slovenščine. Tukaj bi rad izrekel zahvalo in poklon Milojki Popović, moji »tolmaški materi«, kot se radi pošalimo. Ona je zaslužna za marsikaj, kar znam, in enako velja za več nekaj generacij slovenskih tolmačev. Njen odhod v zasluženi pokoj bo pustil veliko praznino.