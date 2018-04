Kako uspeti in do cilja ne obupati

»Najbolj všeč mi je bilo v parku trampolinov Woop!, kjer smo lahko skakali. Spoznala sem, da če samo dva verjameta v tvoje sanje, lahko nekaj ustvariš. Tokrat sem oprala lase in ostrižene pomagala pospraviti, z brivnikom sem lahko ostrigla dve lutki. Zdaj si malo želim postati tudi frizerka,« je povedala desetletna Nika po obisku frizerske šole Mič, na katerem je v okviru programa Mladi junaki spoznavala poklic frizerja.



V zadnjih treh mesecih, odkar so člani Global Shapers Community Ljubljana (gre za mednarodni projekt, za katerim stoji Svetovni gospodarski forum iz Davosa) z Zvezo prijateljev mladine Moste - Polje začeli program Mladi junaki, so se sodelujoči srečali petkrat. Obiskali so tudi Hood Burger, kjer sta jih pričakala ustanovitelja Til Pleterski in Klemen Ptičak. »Lahko sem naredila svoj burger. Vzela sem tudi recept in je res dober. V Escape roomu pa smo morali najti zlato jajce,« je Nika zbrala vtise z obiskov prepoznavnih slovenskih podjetij. Je najmlajša od petnajsterice mladih, vključenih v program; najstarejša člana skupine štejeta 16 let. Kaj pa jo najbolj zanima? »Zelo rada imam otroke. Če ne bom frizerka, bi bila najraje vzgojiteljica. Poleti mi soseda včasih pusti v varstvu mlajšega otroka, medtem ko skoči v trgovino. Pogosto mi govorijo, da bi bila lahko igralka, vendar me v to smer ne vleče.«



Kaj je na obisku frizerske šole navdušilo 14-letnega Bora (njuni imeni sta zaradi varovanja osebnih podatkov izmišljeni)? »Nisem si predstavljal, da je to kaj težkega. Ker mi frizura ni prav nič pomembna. Kljub temu me je presenetilo, kako zanimiv je frizerski poklic. Nisem pa ničesar poskusil. V Hood Burgerju nisem bil. Woop! je zelo zabaven, ampak drugače je vstopnina draga. Se pa nekatere zgodbe precej ponavljajo. Zelo mi gre na živce, ko pravijo, da moraš verjeti. To velikokrat poslušam povsod. Če s tem začnejo, kar odpišem vse skupaj. Povejo pa tudi, kako je bilo težko na začetku,« je dejal. Najbolj ga zanima računalništvo in ima svoj kanal, za kar, kot pravi, potrebuješ veliko opreme. »Spoznavanje novih stvari res ni lahko. Čeprav lahko veliko izveš na internetu in youtubu, bi potreboval nekoga, ki bi se spoznal na tehnologijo; katero aplikacijo bi lahko uporabil, kje bi lahko črpal, katera je dobra oprema za urejanje ... Kako se kaj posname, sem pa že sam našel,« je dodal.



Pred vključenimi v projekt je še šest srečanj, naslednji bo obisk BTC. Z novim šolskim letom naj bi tem petnajstim mladim, ki kažejo nadarjenost na najrazličnejših področjih, vendar je zaradi takšnega ali drugačnega pomanjkanja ne morejo uresničiti, omogočili tudi štipendijo, poudarjata idejni materi projekta, ekonomistki Barbara Matijašič in Maša Madon. »Težji del projekta je zagotoviti štipendije. Postavili smo si cilj, da bi jim za leto dni omogočili štipendijo v vrednosti sto evrov na mesec,« je povedala Madonova, zaposlena v Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani.



Vedoželjni in motivirani



Poleg obiskov slovenskih podjetij in štipendiranja je vsakemu najstniku glede na njegova področja zanimanja dodeljen mentor, eden od članov huba Global Shapers Community Ljubljana, ki deluje od leta 2011. Mladi junaki so po besedah njihove kuratorke Barbara Matijašič, sicer pristojne za trženje in odnose z javnostjo pri podjetju Doctrina, zdaj njihov osrednji projekt. Mentor med drugim poskrbi za prevoz otroka na srečanje, ta se nanj lahko obrne po mobilniku in prek družabnih omrežij, kadar potrebuje informacije, morda tudi pomoč.



»Vsi naši varovanci so zelo vedoželjni in samomotivirani, toda ker prihajajo iz manj spodbudnega okolja, smo jim na voljo za vprašanja o poklicnih in študijskih priložnostih. Čeprav smo tudi mi mladi, smo dovolj izkušeni, da jim lahko celovito predstavimo področja, ki jih zanimajo. Marsikdo ne ve, kaj se skriva za vrati podjetij, ki jih morda srečujejo vsak dan,« je poudarila Maša Madon.



Mentorstvo zahteva osebni angažma



Eden od mentorjev je tudi prostovoljec z ZPM Moste - Polje David Florjančič, ki otrokom že leta zagotavlja učno pomoč zlasti pri naravoslovnih predmetih in jih spremlja na letovanja. Največjo vrednost projekta prepoznava v sproščeni, mladostni energiji mentorjev. »Projekta, kakršen so Mladi junaki, pri katerem bi otroci daljši čas sodelovali z uspešnimi mladimi, pri ZPM Moste - Polje nimamo. Vsi pri tem projektu se v življenju znajdemo ter imamo veliko volje in energije, da otrokom lahko pomagamo. In to je zanje nekaj zelo dragocenega. Vedo, da se lahko zanesejo, da nas lahko vprašajo karkoli in kadarkoli. Čeprav so uspešni vsak na svojem področju, jim je treba pokazati, kako je to lahko videti pozneje. Ker tega ne vedo, niti ne vidijo. To so njihove sanje, ki pa si jih ne znajo niti dobro predstavljati. Najpomembneje v projektu se mi zdi, da ustvarjamo vizijo za življenje, kako uspeti in kako ne obupati,« je prepričan Florjančič.

Tudi pobudnici programa Barbara Matijašič in Maša Madon dodano vrednost Mladih junakov vidita v osebnem odnosu in angažmaju, čeprav je vse skupaj veliko bolj zahtevno, kot sta si predstavljali na začetku. »Od podobnih programov, ki spodbujajo mlade talente, se razlikujemo tudi po tem, da imamo za sabo res veliko gospodarsko mrežo in prepoznavna podjetniška imena,« sta poudarili.