Katere so najvarnejše letaske družbe na svetu?

M. Bi., STA

Portal airlineratings.com je vzel pod drobnogled 409 letalskih prevoznikov in razglasil 20 najvarnejših letalskih družb za leto 2018. Po abecednem vrstnem redu so to: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian Airlines, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic in Virgin Australia.

Kot je povedal odgovorni urednik edinega tovrstnega portala v svetu Geoffrey Thomas te letalske družbe v industriji izstopajo po varnosti, inovativnosti in pomlajevanju flote.

Kaj pa nizkocenovci?

Pri portalu pa so razglasili tudi deset najvarnejših nizkocenovnih letalskih družb. Te so Aer Lingus, Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia, Thomas Cook, Virgin America, Vueling, in Westjet. V nasprotju s številnimi nizkocenovci so to prevozniki, ki so prestali zelo strog varnostni pregled Mednarodnega združenja za letalski promet in imajo odlično varnostno bilanco, izpostavljajo avtorji seznama.

Pri oblikovanju seznama so avtorji upoštevali dejavnike varnosti kot so rezultati varnostnih pregledov, ki jih opravljajo nacionalne službe ter panožne organizacije, letalske nesreče ter večje incidente in težave.

Thomas je pojasnil še, da se vse letalske družbe dnevno srečujejo z manjšimi incidenti, mnogokrat gre ob tem za problem izdelave letala in ne organizacije dela prevoznika. Ob tem pa način, kako se z incidenti spopade posadka letala, loči varne družbe od nevarnih, je dodal.