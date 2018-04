Ko se kuha za kralja

V novinarski itinerarij letošnjega gastronomskega kongresa Madrid Fusión so organizatorji lahko prvič s ponosom uvrstili ogled doslej javnosti stoletja nedostopne kuhinje španske kraljeve palače. Prenovljeno in za ogled pripravljeno madridsko kraljevo kuhinjo v kleti palače, ki po številu sob – več kot 3400 jih je – velja za največjo v Evropi, so odprli lani.

Največja kuhinja tudorske Anglije, v palači Hampton Court, ali pa kuhinja v Versaillesu bi se nekdaj verjetno lahko kosali s kuhinjo v Palacio Real, vendar se v Madridu zdaj lahko pohvalijo, da so ohranili večino kuhinjskega pohištva, receptov, orodja in posodja, ki so se uporabljali od časa, ko so palačo po požaru, ki je uničil grad na istem mestu, ponovno zgradili in se je vanjo vselil kralj Karel III. Španski.

Kuhinja njegovega veličanstva

Kot rezidenco kraljeve družine so palačo uporabljali do tridesetih let prejšnjega stoletja, hkrati so lahko postregli tisoč gostom, zdaj pa se tam ne kuha več, zdajšnji kralj Filip VI., tako kot že njegov oče Juan Carlos, prebiva v palači Zarzuela, kraljevo palačo kot uradno monarhovo rezidenco uporabljajo le še za državne slovesnosti.



Italijanski arhitekt Juan Bautista Sachetti, učenec Filippa Juvare, ki naj bi po ukazu kralja Filipa V. kot najboljši takratni evropski arhitekt načrtoval novo palačo, a je prekmalu umrl, da bi videl uresničitev svojega grandioznega projekta, je kuhinjo izrisal leta 1737, kasneje je palačo preurejal in povečeval arhitekt Francesco Sabatini, za njim José Segundo de Lema.

Kraljeva kuhinja je prenovo doživela med letoma 1861 in 1880, v času vladanja kraljice Izabele II. in Alfonza XII. Zdaj na vstop vanjo opozarja velika tabla na prostornem kletnem hodniku, napis na njej oznanja, da je to cocina de su Majestad, kuhinja njegovega veličanstva.

V københavnski palači Christiansborg, kjer v prenovljeni kuhinji redno prirejajo kraljeve bankete, se hvalijo, da premorejo največjo evropsko zbirko bakrenega posodja, na španskem dvoru, kjer se je kuhalo po francoskem vzoru, so bili prav tako zelo dobro oskrbljeni z bakrenimi posodami, zdaj je tam razstavljena komaj pregledna količina modelov za savarine in druge pečene sladice, predvsem moulés za sufleje, a tudi turbotières za kuhanje rombov, ogromnih podolgovatih poissonnières za kuhanje celih rib in daubières, ponev za dušenje mesa in mariniranih rib.

Naročnik ohranjene velikanske zbirke bakrenih posod je bil Alfonz XIII., vse so bile narejene v Franciji in od znotraj prevlečene s srebrom, da se dvorjani in gostje ne bi zastrupili.



Sodobne električne naprave



Po prvotni ureditvi je osebje palače, odgovorno za pripravo dvornih jedi, spadalo v tako imenovane oficios de boca, razdeljene so bile v samostojne oddelke, ki so imeli na skrbi pekarno, vinsko klet in druge pijače, tudi vodo iz vodnjaka Fuente del Berro, slaščičarno, pecivo, sadje, posodje, drvarnico, namizno posodje, tople napitke, oddelek za pripravo omak, mesa, zelenjave, damsko kuhinjo in hrano za kraljico oziroma kralja.

Leta 1815 so ureditev spremenili in vse oddelke združili v dva, eden – poimenovanje ramillete, šopek, je dobil po dovršenih kompozicijah tort, sladoledov, čokolad in narastkov, ki so jih tam pripravljali za bankete – je prevzel večino prejšnjih, drugi je postal kraljeva kuhinja.

Leta 1840 so sistem znova spremenili, nastali so štirje oddelki, kraljeva kuhinja, slaščičarski oddelek, oddelek za vodo in hladne pijače, ki je vodil tudi dobro založeno vinsko klet, in oddelek za ureditev miz.



Ob vhodu v kraljevo kuhinjo je bila vratarnica, iz katere je stražmojster nadzoroval vse ljudi, predmete in živila, ki so prihajali v kuhinjo in šli iz nje, njegova naloga je bila tudi skrb za brezhibno delovanje ogrevalnega sistema na vroči zrak, ki je grel nekatere sobane v glavni etaži palače, predvsem biljardnico in kadilsko sobo, prav tako je nadzoroval delovanje sprva hidravličnega, pozneje na elektriko gnanega dvigala za hrano.

Za izboljšavo te novitete, ki jo je uvedel Alfonz XII., je poskrbel leta 1911 Alfonz XIII., že leta 1907 pa je barcelonsko podjetje Joséja Precklerja z električnim grelnikom krožnikov poskrbelo, da so krožniki v dvigalo odhajali primerno ogreti. A to ni bil višek tehnologije tedanjega časa: v predkuhinji, kjer je bila v kotu pisarniška miza glavnega kuharja, so sicer pripravljali sestavine za kuhinjo in tam so v tridesetih letih prejšnjega stoletja postavili tudi najsodobnejšo napravo, frescario, električno ledenico oziroma prvi električni hladilnik.



Bleščava bakrenega posodja



V osrednji dvorani kuhinje sta v središču nekdaj stala dva večtonska kuhalna elementa madridske podružnice podjetja Lemaitre, danes je ohranjen le eden iz leta 1860, sestrsko izvedbo tega čuda je uporabljal francoski chef Pierre Cubat v kuhinji ruskega carja, eno so imeli na gradu Balmoral.

Ljubitelj rostbifa Alfonz XII. je repertoarju kuhalnih mest moral dodati še velik žar, na katerem so se elegantno pekli ogromni kosi govedine, vsekakor pa v velikih loncih nikdar ni zmanjkalo priljubljene tradicionalne madridske enolončnice iz več vrst mesa in čičerke cocido madrileño. Ohranjeni jedilni listi z banketov pričajo, da so dvorjanom zmeraj stregli imenitna vina, večinoma najodličnejše letnike španskih, precej pogosto pa so si nazdravljali z vini prestižnih francoskih chateaujev Haut Brion, Latour ali Lafite.



Ohranjena poročila o kuhinji španskega dvora so več kot vzorna, Mariano Pardo de Figueroa, znan po imenu doktor Thebussem, je sredi devetnajstega stoletja zapisal, da so »kuhinjske potrebščine lepo zložene po pultih in na dosegu kuharjev, delujejo pa bolj čisto od tistih, ki jih prodajajo v trgovinah«, enako pohvalno mnenje o čistoči je imel za kuhinjska oblačila zaposlenih.

Ohranjeno je tudi pričevanje, ki ga je zapisal Luis de la Peña Onetti, stražar Alfonza XIII.: »Vredno je bilo občudovati dogajanje v teh prostornih sobanah, polnih starega in novega posodja in pripomočkov, vse poudarjeno z bleščavo bakra. Vse je v čistoči in dobri organiziranosti ohranjala mala vojska kuharjev pod vodstvom glavnega kuharja ...«

Veličastna madridska kuhinja, ki je kraljice, kralje in dvorjane hranila več stoletij, že dolgo ni več v uporabi, nazadnje je bila leta 2004, ko sta se vzela zdajšnji kralj Filip VI. in kraljica Letizia.