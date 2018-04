Ko zemlja pokliče vrtičkarja ...

Davor Špehar ima vrtove vseh vrst: visoko gredo, kakršna je priljubljena med urbanimi vrtičkarji, rastlinjak, ki zagotavlja družini preskrbo z zelenjavo tudi v zimskih dneh, vrt in sadovnjak. Vrt je še čakal dotik semen, sadovnjak je v nastajanju. »Naslednji cilj je samopreskrba s sadjem,« je napovedal inženir agronomije in hortikulture, ki se je kot svetovalec za vrtičkarje vseh sort uveljavil prek portala Zeleni svet.



Iznad Roženpelja v Suhi krajini se je v času našega obiska počasi dvigala megla. Sonce je začelo segrevati še vedno dodobra razmočena tla. Dokler se ne osušijo, ne morem delati na vrtu, potem pa bo treba biti zelo hiter, je ugotavljal Davor Špehar. S košarico za nabiranje zelenjave je stopil iz hiše, ki je bila nekoč dom starih staršev. Prenovili so jo in okoli uredili prostor, kjer lahko izživlja svoje vrtnarske zamisli in poskuse. Pred vhodom je bila visoka greda na kolesih. Odgrnil je zimsko kopreno in pokazale so se nastajajoče glave mlade solate in listi redkvice. »Zamislil sem si gredo, ki jo lahko premikam. Ima kolesa, podobna tistim na smetnjakih, ki jih je mogoče kupiti v trgovskih centrih. Jaz sem jih po naključju odkril na bolšjem sejmu.« Nad zelenjavo so napeti loki iz leskinih vej, na katero polaga zaščitno kopreno. »Samo do prve leske se sprehodimo in uporabimo mlade enoletne poganjke,« je svetoval. Če nežnih mladih sadik ne bi pokril, bi lahko ob jutranjem pomladnem mrazu pozeble.