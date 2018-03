Kot da belega ni dovolj - zdaj pada še oranžen

V vzhodni Evropi so bili priča nenavadnemu vremenskemu pojavu.



L. Z., STA

AVTOR: fotograf

Soči - Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije iz vzhodne Evrope, kjer je minuli vikend snežilo. Na tem območju je ta pojav sicer čisto običajen, vendar je tamkajšnje prebivalce tokrat presenetila oranžna barva snega. Meteorologi so pojav že pojasnili, da je sneg obarvan zaradi peska iz saharske puščave, je poročal britanski BBC. Sodeč po številnih fotografijah, ki so zaokrožile po spletu, je obarvani sneg presenetil v Bolgariji, Ukrajini, Romuniji, Moldaviji in Rusiji. Tu je sneg zapadel tudi v bližini nekdanjega olimpijskega mesta Soči, kjer smučarji tokrat uživajo na oranžnih strminah. Kot so pojasnili meteorologi, je oranžen sneg povzročil saharski pesek, ki se je med puščavsko nevihto pomešal s snegom in dežjem.

Do tega pojava naj bi prišlo vsakih pet let, vendar je tokrat koncentracija peska v padavinah večja kot ponavadi. Ponekod celo do te mere, da se prebivalci pritožujejo, da so pesek občutili v ustih.