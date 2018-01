Kot iz romantičnega filma Počitnice

Le dobro uro vožnje iz Londona si je mogoče privoščiti same stereotipne užitke idiličnega angleškega podeželja. Ne samo slikovitih razgledov na prikupne kamnite hišice, pogreznjene v (na videz) samorasle vrtove, ki so v tem času posuti vsaj z ivjem (če ne s snegom kot zadnje dni), temveč predvsem občutek, da se je čas vendarle ustavil. Veselje vzbuja tudi notranjost hišic te gričevnate pokrajine Cotswolds, tudi tistih, ki so preurejene v podeželske hotele.



Goste že ob vstopu pričaka zakurjen kamin, visoki in široki naslanjači za potopitev v branje ali uživanje ob čaju, v sobi pa značilna karirasta volnena odeja in kopalna kad. V vseh pogledih skrbijo, da je vse videti kot iz tipično angleške zgodbe z veliko zgodovine. Ta je tudi skrbno varovana, saj je tista, ki te kraje ohranja večno privlačne. Kot navaja knjiga Jane Bingham The Cotswolds: A Cultural History (Cotswolds: Kulturna zgodovina, Oxford University Press, 2010), so v Cotswoldsu po drugi svetovni vojni uvedli stroge načrtovalne restrikcije, da bi preprečili neprimerne sloge stavb na tem območju, zaščito vsega starega je spodbudil tudi turizem. Iz potrebe po vzdrževanju historičnih nepremičnin pa se je ohranilo tudi znanje starih mojstrov. Umetnost suhe gradnje, ki jo kažejo tako zidovi kot strešniki, v Cotswoldsu sega še v kameno dobo, večina slikovitih kamnitih hišic in gospodarskih poslopij pa je bila zgrajena v zadnjih tristo letih.