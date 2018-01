Luka in Zala, a tudi Tian in Alea

V modo se vračajo tudi nekatera stara imena, kot sta Janez in Marija ali ravno tako že pozabljeni Krištof, Erazem in Viktorija.

Luka je nesporni zmagovalec in nič ne kaže, da bi njegova priljubljenost po dveh desetletjih pojenjala. S prvega mesta se ni premaknil od leta 1999, od 1992. pa je bil vselej najmanj tretji. Pri deklicah tako izstopajočega imena ni, prva tri mesta si v zadnjih dvajsetih letih izmenjujejo Nika, Eva in Ana. Če bi sklepali po pojavnosti omenjenih imen, bi lahko rekli, da je rodnost visoka, a v resnici število rojstev v Sloveniji počasi upada, s tem pa tudi naravni prirastek.

A ne glede na to, koliko Lukov se je rodilo od leta 1992 (več kot 8600), Francev in Janezov še niso dohiteli. Pravzaprav niso niti na lestvici prvih deset – so namreč na 11. mestu. Po zadnjih podatkih jih je v Sloveniji več kot 12.200. Francev je še enkrat več, 24.300, Janezov 21.300, sledijo imena Ivan, Anton, Marko, Andrej, Jožef, Jože, Marjan in Peter.

A če pri ženskih imenih v zadnjih dveh desetletjih ni mogoče izluščiti najbolj priljubljenega, imajo ta absolutno zmagovalko – Marijo.