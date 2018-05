Matura? Ah, kje je že to ...

Danes se začenja spomladanski rok splošne mature, zrelostni izpit, ki si ga bodo maturanti zapomnili za vse življenje. Opravljala ga bo tudi sedemdeseta generacija na ravenski gimnaziji, ustanovi, ki je v času svojega delovanja izobrazila kar 8500 mladih. Štiri med njimi iz različnih generacij, Rajmunda Valcla, Primoža Suhodolčana, Davorina Pandela in Tjašo Razdevšek, smo prosili, naj obudijo spomin nanjo.



»V mojih časih – maturo sem opravljal v šolskem letu 1971/72 – to zagotovo ni bila tako stresna preizkušnja, kot je za dijake danes, pa tudi reklo se ji ni tako,« se spominja Rajmund Valcl, nekdanji ravenski maturant, zadnjih štirinajst let pa ravnatelj gimnazije v Velenju. »Opravil sem zaključni izpit iz slovenščine in angleščine ter predmeta, ki sem si ga sam izbral. To je bila geografija,« pravi Valcl. Zaključnemu izpitu na gimnaziji takrat niso pripisovali tolikšne pozornosti, kot jo maturi danes. »Z maturo se pretirava. Velikega pritiska v zvezi z njo so dijaki deležni že v tretjem letniku, kaj šele v četrtem, ko se o njej nenehno govori in ustvarja napetost,« pove sogovornik, ki poučuje že štirideset let.



Udarniška maturantska trojka – za tarok



»Če se prav spomnim, je bila to matura kot matura! Seveda so nas vsi pripravljali in učili, svarili in trepljali, tolažili in spodbujali. Poleg tega so nas še neskončno prepričevali, da je to edinstvena zadeva, zrelostni izpit in velik korak naprej v življenju. Sam se še danes strinjam, da je to dogodek, ki se vsaj zame nikoli več ne bo ponovil,« se spominja Primož Suhodolčan in iskreno nadaljuje, da sta glava in še posebej srce takrat razmišljala in delovala drugače.



»Prav tisti junij pred daleč nekaj leti (heh) je bil tako lep in čudovito sončen, da sta bila učenje in brskanje po knjigah zelo težko opravilo. Ja, kakšno pa naj bi bilo, če si pravkar dopolnil osemnajst let. Takrat je ves svet tvoj, leži ti pred nogami, buhti, dehti in komaj čaka, da ga odkriješ ali osvojiš. Za današnja ušesa to malo čudno zveni, ampak takrat smo res verjeli, da lahko cel planet objameš z golimi rokami, ga ustaviš in po potrebi zavrtiš, kamor želiš. Najbolje bi ga bilo zasukati hitro naprej, zato da bo čas izpitov čim prej mimo. Tako smo bili po eni strani zelo ponosni sami nase, da smo prišli tako daleč, po drugi pa je bila zunaj krasna, dišeča pomlad,« pravi priljubljeni mladinski pisatelj. Projekta se je lotil na poseben način: »Da bi nam šlo lažje, smo ustanovili udarniško maturantsko trojko. Tega nismo naredili zato, da bi si kakorkoli pomagali, izmenjavali mnenja ali spodbujali drug drugega. To je bilo nujno in potrebno zato, ker smo potrebovali tri za tarok ali vsaj dva za šah. Tako se je za vse uspešno izteklo.«



Zlat, vendar z grenkim priokusom



Davorin Pandel, Korošec, ki si služi kruh v Silicijevi dolini, je maturo opravljal pred več kot desetimi leti. »Največ treme sem imel pri pisnem preizkusu iz angleščine. Za ta predmet sem prejel najslabšo od svojih maturitetnih ocen. Kljub temu se mi je z nekaj sreče izšlo in postal sem zlati maturant. Priznam, z nekoliko grenkim priokusom. Tega z angleščino ne bom pozabil,« je iz ZDA sporočil Davorin. Po opravljeni fakulteti je nekaj let delal v Sloveniji, nato mu je uspel preskok v Združene države Amerike.



»Iskreno sem hvaležen za priložnosti, ki so mi bile namenjene in ki sem jih izkoristil, a prav tako iskreno tudi življenja v Ameriki nikakor nisem načrtoval. Med opravljanjem dela v okolici San Francisca se rad spomnim na res kul ljudi iz gimnazijskih časov. Z mnogimi sem v rednih stikih in nekateri so me že obiskali. Zanimivo je opazovati prijatelje, nekdanje sošolce, ki zdaj kandidirajo na volitvah, ker si res želijo spremeniti svet na bolje. Kje so tisti dnevi in noči, ki jih te dni doživljajo naši gimnazijci.«



Letošnjim maturantom želi veliko sreče: »Pomemben del tega lepega zaključka je tudi intenzivna, a pametna priprava zadnje dni pred maturo. Prav ta investicija res pozitivno vpliva na zaključne ocene, a le, ko ni na račun kakovostnega spanca pred preizkusi.«



Vznemirljive zgodbe pod maturitetnim gradivom



»Spomnim se, da sem v gimnazijskem obdobju predvsem zelo veliko brala. Skorajda obsesivno sem od jutra do noči, včasih tudi med poukom (sošolec, ki je sedel z mano pri fiziki, gotovo še dobro ve!), gostovala v svetu beletristike, celo v zadnjem letniku me obvezno maturitetno gradivo ni prav dosti zanimalo. Saj sem imela slabo vest, toda želja po odkrivanju nevarnih razmerij, zgodb velemest ali pa čisto drobnih človeških dovtipov je bila premočna,« pripoveduje Tjaša Razdevšek.



»Zalezovalka – slaba vest je na koncu udarila tako močno, da sem zadnji mesec pred maturo razvila posebno stopnjo obrambnega mehanizma. Namesto na postelji sem brala za pisalno mizo. Ko je v sobo vstopila sumničava mama, sem pod dva, tri zvezke hitro skrila kakšen sodoben roman, ki mi je v tistem trenutku zapolnjeval misli, in se pretvarjala, da se učim. Debelino omiljenih knjig sem izenačevala z zvezki prejšnjih let,« razkrije taktiko nekdanja ravenska gimnazijka, danes zaposlena v kulturni redakciji nacionalne televizije.



»Ko se ozrem nazaj, takrat resnično nisem vedela, kaj pomeni učiti se. In čemur sem bila kasneje v resnici pravzaprav hvaležna, je bilo dejstvo, da če si pri pouku samo poslušal, so nam profesorji ravenske gimnazije v štirih letih dali dovolj dobro popotnico znanja, da smo se z maturo uspešno spopadli tudi tisti, ki se svojega maturitetnega obdobja mogoče spominjamo kot lebdenja nekje med tukaj in vznemirljivimi zgodbami mojstrsko spisane fikcije.«