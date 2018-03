Nagelj iz Kolumbije, vrtnica iz Nizozemske ...

Rdeči nageljni, ki jih tradicionalno poklanjajo moški za dan žena, že dolgo ne prihajajo več iz rastlinjakov iz Makedonije ali Dalmacije, temveč iz daljne Kolumbije, vse pogosteje so ob tej priložnosti izbrane tudi vrtnice. Pri enem od treh največjih veletrgovcev z rezanim cvetjem v Sloveniji poudarjajo, da Slovenci z izjemo poročnih aranžmajev izstopamo po količini rdečega cvetja – vse leto.



»Za dan žena smo naročili trikrat več nageljnov in vrtnic kot druge tedne v letu. Tako nageljni iz Kolumbije kot vrtnice iz Nizozemske so bili odrezani že v petek, v soboto pa so prišli na borzo cvetja Aalsmeerju na Nizozemskem. Od tam prihaja pošiljka k nam dvakrat na teden. A vsaka sveža roža bi morala zdržati najmanj teden dni, če z njo ustrezno ravnamo. To pomeni, da cvetje na poti do doma ustrezno zaščitimo, da je sobna temperatura okoli 20 stopinj Celzija, da ga ne postavljamo nad radiator, da steblo obrezujemo in redno menjamo vodo,« je zgodaj zjutraj, čakajoč na eno od takšnih pošiljk, razlagal Boris Simčič, direktor grosistične prodaje cvetja, lončnic in aranžerskega materiala Agrokor. Ta že od razpada Jugoslavije, ko je delež soustanovitelja Ivice Todorića odkupila Simčičeva družina, z razvpitim Agrokorjem nima ničesar. Ostalo je le ime, je pojasnil.