Namesto nemške hobotnice Pavel bo nogometni prerok ruski maček Ahil

Od minulega tedna je uradno. Hobotnico z imenom Pavel, ki je na svetovnem prvenstvu v nogometu v Južni Afriki leta 2010 s 85-odstotno natančnostjo preroško napovedovala zmagovalce tekem, bo letos na svetovnem prvenstvu v Rusiji­ nasledil snežno bel pripadnik mačje kolonije, ki je že več stoletij del sprva carske rezidence v Sankt Peterburgu, danes pa enega največjih umetnostnih muzejev na svetu, Ermitaža.

Ahil je ruski maček s snežno belim kožuhom in tudi kako Ahilovo peto. Kot marsikateri muc bele barve je gluh, a je, kot menijo v njegovi domovini Rusiji, razvil drugačno občutljivost. Takšno, ki seže v svet metafizičnega. V domovini velja za mačjega preroka, dnevi pa mu tečejo med elitnimi zidovi sanktpeterburškega Ermitaža, slovitega ruskega umetnostnega muzeja z antičnimi mojstrovinami in neštetimi umetninami starih mojstrov, kjer so mačke del vsakdana od davnega leta 1745. Od časov carice Elizabete Petrovne Romanove, hčere ustanovitelja mesta Petra I. Velikega.