Natalie Portman ne bo v Izrael

Ameriška igralka Natalie Portman je razburila del izraelske politike, ko je odpovedala udeležbo na podelitvi prestižnega priznanja zaradi »zaskrbljenosti« nad nedavnimi dogodki v judovski državi. Z oskarjem nagrajena zvezdnica, ki je bila rojena v Izraelu, je bila novembra lani izbrana za letošnjo dobitnico priznanja Genesis, ki ga istoimenska fundacija vsako leto podeljuje za izjemne dosežke pripadnikom judovskega ljudstva.

Med prejemniki priznanja, ki ga podeljujejo od leta 2012, so poslovnež Michael Bloomberg, igralec Michael Douglas ter kipar Anish Kapoor. Natalie Portman je prva oseba, ki se je odločila, da priznanje ne sprejme. »Nedavni dogodki v Izraelu so jo izjemno pretresli, iz tega razloga ni pripravljena sodelovati na javnih dogodkih v državi,« so v izjavi za javnost pojasnili njeni predstavniki. Večina medijev je odločitev interpretirala kot odziv na nedavno smrt 34 palestinskih protestnikov, ki so na meji med Izraelom in Gazo umrli pod streli pripadnikov izraelske vojske.

Iz fundacije Genesis so sporočili, da so zaradi igralkine odločitve morali odpovedati podelitev priznanja, napovedano za junij. Ravno tako so izrazili zaskrbljenost pred politizacijo njihove filantropske dejavnosti. Nekateri izraelski politiki so igralkino odločitev ostro obsodili. Miri Negev, ministrica za kulturo, je povedala, da se je Portmanova pridružila tistim, ki uspešno ustanovitev države Izrael opisujejo kot »zgodbo teme«. Likudov poslanec Oren Hazan pa je oblasti pozval, naj igralki odvzamejo njeno izraelsko državljanstvo.