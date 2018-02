Nebo ni omejitev

Poročila z Bližnjega vzhoda o gradnji najvišjih, najboljših, najbolj prestižnih in nasploh najstavb na svetu ne zvenijo več kot novice, temveč izkazovanje bogastva in predvsem moči. Novo stolpnico, ki se bo dvigala najviše, gradijo spet sredi puščave, v Džedi v Saudski Arabiji. Ko bo nebotičnik dokončan, se bo dotikal oblakov na višini okoli enega kilometra. Kraljevi stolp (Jeddah Tower) bodo predvidoma odprli leta 2020.



Že na prvi pogled je mogoče opaziti, da tudi pri arabskih supermogotcih ne gre vedno vse po načrtih. Stolp so namreč začeli graditi pred skoraj štirimi leti, konec lanskega leta je segal malenkost čez 250 metrov, torej še daleč od kilometra, ki naj bi ga dosegel že čez dve leti. Ne glede na to, da se še niti približal ni aktualni rekorderki, stolpnici Burdž Kalifa v Dubaju (Združeni arabski emirati), ki je visoka 828 metrov, pa že ponuja osupljiv razgled po kraljestvu, ugotavljajo novinarji CNN. To pravzaprav niti ni tako težko, kajti začetek najvišjega nebotičnika na svetu stoji sredi puščave.

Ko so ga začeli načrtovati, so bile želje še bolj visokoleteče. Cilj je bil namreč zgraditi eno miljo visoko stavbo, vendar jih je ustavila mati Zemlja, kajti geološka sestava na tem območju ni ustrezna. Nekoliko nižji, a še vedno najvišji stolp za zdaj, je načrtoval človek z izkušnjami – to je ameriški arhitekt Adrian Smith, ki je zasnoval že Burdž Kalifo. Načrti stolpa v Saudski Arabiji tudi po videzu spominjajo na dubajskega, podobno je v meglo zavita končna višina. Teh podatkov zaradi morebitnih tekmecev (kakor da je zgraditi najvišjo stavbo na svetu nekaj, kar se lahko zgodi čez noč) niso hoteli razkriti do zadnjega, obstajale so ocene, da bo Burdž Kalifa visok 818 metrov. Prava metraža se je javnosti »razkrila«, ko so na vrh postavili anteno, njen vrh se konča 828 metrov nad površino.