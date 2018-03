Nekateri najbogatejši del premoženja delijo naprej

Fundacije bogatih zasebnikov vedno bolj oblikujejo svet. Največja med njimi je še vedno fundacija Billa in Melinde Gates, ki je »težka« približno 40 milijard ameriških dolarjev. Druga največja zasebna fundacija z imenom Open Society pripada Georgeu Sorosu.





Zakonca Gates sta jo ustanovila leta 2000 in od takrat ji Bill redno donira velike zneske; če je bil nekdaj 24-odstotni lastnik Microsofta, ima zdaj v svoji osebni lasti le še 1,3 odstotka te multinacionalke, milijarde dolarjev pa je pretočil iz svojega premoženja v fundacijo, ki se trudi spodbuditi razvoj in izboljšati zdravje ljudi po vsem svetu. Druga največja zasebna fundacija z imenom Open Society pripada Georgeu Sorosu. Na drugo mesto se je prebila lani, ko ji je Soros namenil dodatnih 18 milijard evrov. Soros, ki fundaciji namenja skoraj polovico vseh svojih zaslužkov, je veliko sredstev usmeril predvsem v države, ki so izšle iz komunizma in prešle v kapitalizem, in tako je tudi v Sloveniji od leta 1992 do leta 2000 z njegovimi sredstvi deloval Zavod za odprto družbo.



Fundacije so deležne tudi kritik



Če je o Gatesovi fundaciji v javnosti le redko slišati negativne opazke, pa to ne velja za Sorosovo, ki javnost močno polarizira; mnogi v njej vidijo korak k demokratizaciji, odprtosti in vključevanju vseh različnih, drugi pa v odprtosti vidijo napad na tradicionalno družbo in Sorosa razglašajo za hudiča v človeški podobi, ki bo krojil usodo Evrope in sveta po svoji zamisli, kar bo uničilo tradicionalne ureditve. Zaradi njegovega promoviranja sprejemanja vseh ne glede na spolno usmerjenost ali poreklo ga nasprotniki obtožujejo napada na družinske vrednote in mu pripisujejo krivdo za »muslimanski pohod« na Evropo.



Čeprav mu nasprotniki pripisujejo že skoraj nadčloveške zmožnosti, ko v skoraj vsakem dogodku na svetu vidijo Sorosovo roko, kako uresničuje njegov načrt, pa to vendarle odpira vprašanje, ali velike zasebne fundacije bogatih posameznikov, ki brez dvoma mnogim prinesejo veliko dobrega, vendarle nimajo tudi svojih temnih plati z vplivom tako na politične sisteme kot na gospodarske aktivnosti.



Še pred nekaj desetletji so tovrstne fundacije tradicionalno upravljale sredstva, ki so jih za seboj zapustili bogataši, kakršen je bil legendarni Rockefeller, zdaj pa novodobni bogataši že za časa svojega življenja poskušajo spremeniti svet. Seveda v skladu s svojimi prepričanji. Ob tem so tudi vajeni velikih načrtov in velikih premikov ter imajo močno bazo poznanstev na najvišjih položajih. To hkrati prinese veliko učinkovitost fundacijam in tudi določena tveganja.



Zapustiti v dobro družbe



Do sprememb je verjetno prišlo tudi zato, ker je sodoben tehnološki svet omogočil izjemno hitro bogatenje zmagovalcev v poslovnem svetu; do izjemnega bogastva so se dokopali v rekordno hitrem času. A vedno več jih je, ki se pridružujejo pobudi Billa Gatesa, da naj večine svojega bogastva ne zapustijo ozkemu krogu ljudi, pač pa naj premoženje razdajo za dobrobit širše družbe. Tako sta Gates in njegov dober prijatelj, še en znan milijarder Warren Buffett začela pobudo »The Giving Pledge«, s katero sta se zavezala, da bosta večino svojega premoženja pred smrtjo razdala v dobrodelne namene oziroma za pomoč šibkejšim. K svoji pobudi sta kmalu privabila tudi druge bogataše; k temu se je zavezalo že 175 posameznikov (oziroma v nekaterih primerih je šlo za pare), ki s tem za dobrodelnost namenjajo več sto milijard dolarjev. Med podpisniki sta tudi Slovenca, Iza in Samo Login, ter mnogi znani uspešneži; Mark Zuckerberg (Facebook), Elon Musk (Tesla), Michael Bloomberg, George Lucas …



Kljub nekaterim pomislekom, kakšne pasti obstajajo ob delovanju takšnih fundacij, pa je verjetno precej varno staviti na to, da takšno udejstvovanje najbogatejših Zemljanov vendarle prinese več dobrega, kot če bi denar porabljali zgolj za nakupe nogometnih klubov in največjih možnih jaht.

***

Nove Delove strani Generacija + , ki izhajajo ob ponedeljkih, torkih in sredah, bomo gradili na pozitivnih zgodbah, ki jih prinaša zrelo obdobje, opozarjali bomo na probleme, ki jih prepočasi rešujemo, na nujne sistemske ureditve in tudi njihove pomanjkljivosti, se od naših intervjuvank in intervjuvancev kot iz živih knjig tudi kaj naučili.



Vaši predlogi in vprašanja bodo vedno dobrodošli, pošiljate jih lahko na spletni naslov: generacijaplus@delo.si