Novozelandska premierka pričakuje otroka

Ne zgodi se pogosto, da ženske, ki se jim uspe prebiti na najvišje politične funkcije, med opravljanjem mandata postanejo mame. Nova novozelandska premierka Jacinda Ardern, ki je ta teden sodržavljanom in večini sveta razkrila, da bosta s soprogom Clarkom Gayfordom postala starša, bo po nekdanji pakistanski premierki Benazir Bhutto šele druga ženska v zgodovini, ki bo rodila otroka v času opravljanja nalog izvoljene voditeljice te otoške države.



»Odslej bom premierka in mama, Clarke pa bo prvi ribolovec in očka, ki bo ostal doma in skrbel za otroka,« je Jacinda Ardern v petek povedala novinarjem . Poudarila je, da se s soprogom, ki je Novozelandcem poznan predvsem po svoji televizijski oddaji o ribolovu, veselita naraščaja in priznala, da je ta prišel povsem nenapovedano. Prepričana sta namreč bila, da iz zdravstvenih razlogov ne moreta zanositi brez zdravniške pomoči.



Premierka je vztrajala, da je otrok ne bo odvrnil od njenih državniških nalog. Po rojstvu bo odšla na šesttedenski porodniški dopust, med katerim bo državo vodil njen uradni namestnik Winston Peters. Ko se vrne, bo znova prevzela vse premierske obveznosti. Njen porodniški dopust bo bistveno krajši od zakonsko določenega, ki ga je ravno nova vlada iz 18 podaljšala na 22 mesecev. »Nisem prva ženska, ki je zaposlena in bo imela otroka,« je poudarila. »Zavedam se, da gre za posebne okoliščine, a pred mano je skozi podobno izkušnjo šlo že veliko žensk.«



Jacinda Ardern je oktobra lani pri 37 letih postala predsednica vlade Nove Zelandije, mesec dni po tem ko je s svojo laburistično stranko osvojila drugo mesto na parlamentarnih volitvah. Od takrat vodi manjšinsko vlado, ki je med svoje prioritete uvrstila predvsem sprejetje ukrepov za omejevanje posledic podnebnih sprememb, odločen boj z otroško revščino in izboljšanje položaja najbolj ranljivih skupin ljudi. Da je noseča, je izvedela manj kot teden dni, preden je zaprisegla kot 40. premierka države.