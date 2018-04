Od avstrijske zgodovine do gradov in gliv

Od predavanja o knjigi Avstrijska zgodovina do kraljestvA gliv in okrogla miza o gradovih kot priložnosti.

Sobivamo, Maribor do novih oskrbovalnih stanovanj: V tem tednu bodo v okviru projekta Sobivamo odprli tri info točke, in sicer jutri v Murski Soboti, na Ptuju in v Velenju, potem ko so prejšnji teden odprli prvi dve: v četrtek Kopru in v petek v Mariboru. S projektom Sobivamo želijo, kot je ob otvoritvi v Mariboru dejala Irena Majcen, ministrica z okolje in prostor, spodbujati rešitve, ki bodo ustrezale starejšim pri sobivalnih možnostih. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada, je ob tem že predstavil tovrstne gradbene načrte v Mariboru: jeseni naj bi začeli graditi sosesko na Kamenškovi ulici, v okviru katere bo tudi 60 oskrbovanih stanovanj in dnevni center, sledila bo gradnja mešane soseske na Pobrežju.

Avstrijska zgodovina, Strokovno predavanje: Knjigo Avstrijska zgodovina je napisal avstrijski zgodovinar prof. dr. Ernst Bruckmüller. Za slovenskega bralca bo posebej zanimiv njegov prikaz nastajanja mest, avstrijskih dežel oz. vojvodin ter oblikovanja plemiških družin, cerkvene organizacije in mreže cerkvenih ustanov, saj gre za proces, ki je tesno povezan z razvojem na slovenskem ozemlju. Knjigo so v Knjižnici Otona Župančiča predstavili dr. Peter Vodopivec, dr. Peter Štih in dr. Marko Štuhec.

Festival Kraška jama, Gradovi kot priložnost podeželja: Spomladanski cikel Festivala Kraška gmajna, ki ga skupaj organizirajo Park Škocjanske jame, Kobilarna Lipica, Zavod ŠTIP Sežana, Zavod Jerbas, Razvojni center Divača in Javni zavod Komenski Kras, se bo začel 12. aprila ob 18. uri v Štanjelu z okroglo mizo (posvetom in javno razpravo) na temo priložnosti, ki jih ponujajo gradovi in graščine. Naslov okrogle mize je Gradovi in njihova vloga v razvojnih priložnostih podeželja. Bogata arhitekturna zapuščina tega okolja ponuja veliko priložnosti, ki so lahko gibalo razvoja, vir zaslužka in navdih za ustvarjalnost lokalnega okolja.

Botanični vrt Ljubljana, Življenje gliv: Kraljestvo gliv šteje okoli 350.000 vrst, opisanih je le okoli 100.000 vrst. Na splošno so glive sestavljene iz podgobja, ki predstavlja vegetativni ali prehranjevalni del, in razmnoževalnega dela, ki ga imenujemo trosnjak. Čeprav ima večina vrst trosnjake mikroskopsko majhne, so njihova podgobja (telesa) zelo obsežna (lahko več hektarov). Med njimi so vrste gliv, ki predstavljajo največje organizme na svetu. Glive so za življenje zelo pomembne, saj omogočajo krogotok življenja. V sredo ob 18. uri bo o glivah predaval prof. dr. Franc Pohleven.

Kranj, Za vračanje v center: Z nakupom nad 10 evrov v izbranih trgovinah v starem Kranju bodo obiskovalci prejeli kodo, ki jo prek SMS-sporočila pošljejo na telefonsko številko 030 70 33 77 in sodelujejo v nagradni igri SREČNI PETEK. V mestni upravi so namreč začeli izvajati več projektov za večji obisk kranjskega mestnega središča. Ob torkih s projektom S Krančkom v mestu v staro mestno jedro privabljajo otroke in mladostnike, nadaljujejo s Sredami brez evra, ko ponujajo brezplačni napitek za obiskovalce v mestnih kavarnah in lokalih, s projektom Četrtki ob vodnjaku ponujajo edinstveno in ekološko kulinarično ponudbo in druženje ob vodnjaku.