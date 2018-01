Od računalnika v sobo pobega, spet k igri

Vodnikova 123 v Ljubljani je na zunaj navadno gospodarsko poslopje, dokler ne zagledamo napisa Labyrinth Ljubljana. Ključe hiše imata Rok Valenčič in Domen Jurkovič, ki sta zamisel, skovano in preverjeno s kolegi skavti, prenesla na poslovno področje. Zdaj si poskušata utreti pot med številnimi sobami pobega, ki vidijo priložnost v vse večji potrebi internetnih domorodcev po igranju.



Svetilka se je napolnila na 45 sekund, vrata odprla v temino. Zavel je hlad, najbrž podkrepljen s tesnobo, kakršno že sama po sebi vzbuja misel na labirint, razpreden po 500 kvadratnih metrih neosvetljenega prostora. »Na polovici časa vas bo svetilka opomnila, da se morate počasi vračati, če želite najti pot nazaj še z lučjo,« pravila našteva Rok Valenčič. Ni druge izbire, treba je vstopiti.

Zveni precej temačno in turobno, a igra hitro prežene tesnobo; pred očmi se izkristalizira cilj – čim prej priti do konca, v človeku se vzbudi tekmovalnost, ob vsakem napredku sproščajo endorfini. Prav takšno izkušnjo obljubljata snovalca ljubljanskega labirinta: »Doslej poznane občutke ob gledanju filmov in igranju računalniških iger dvigne na novo raven … v živo!« Sama v resnici nista kakšna fanatična »gejmerja« – imela sta sicer kakšne kratkotrajne obsesije, kakor prizna 26-letni Domen Jurkovič – sicer pa sta bolj privrženca igranja na prostem.

Sobe pobega so nastale na Japonskem, temeljile pa so na računalniških igrah. Real escape game (Resnično igro pobega) si je zamislil 35-letni Takao Kato v Kjotu. Od tam se je širila naprej po Japonskem, nato v Singapur, v Združene države Amerike in Evropo. Pionirji na stari celini so bili Madžari – njihova franšiza Parapark, ustanovljena leta 2011 v Budimpešti, je že kmalu pripravila dvajset lokacij po Evropi in Avstraliji. Kako so se uveljavile sobe pobega, navsezadnje potrjujejo dejstvo, da prirejajo celo tekmovanja; na prvem svetovnem prvenstvu pred slabim letom dni so celo zmagali Slovenci.



Prvo sobo pobega v Ljubljani, Enigmarium Escape Room, sta septembra 2014 odprla Nataša Potočnik in Peter Arčon, ki sta se dotlej ukvarjala z oglaševanjem. Pol leta prej prej sta bila na počitnicah v Beogradu. »Ravno tisti konec tedna je nekdo v domačem stanovanju uredil sobo pobega. To sva izvedela povsem po naključju, se pridružila, odigrala in se zaljubila v idejo,« opisuje Nataša Potočnik. Z njo sta se nekaj časa poigravala. »Na Japonskem so bile te sobe zelo težko rešljive, le 12 odstotkom je uspelo, podobno je bilo menda na Madžarskem,« pravi.