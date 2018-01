Odpovedal udeležbo na oskarjih

Lanski dobitnik oskarja za glavno moško vlogo je sporočil, da ne bo sodeloval na letošnji podelitvi nagrad ameriške filmske akademije. Casey Affleck, ki je lani prejel nagrado za svojo predstavo v drami Manchester by the Sea, bi moral v skladu z dolgoletno tradicijo 4. marca podeliti nagrado za najboljšo žensko vlogo.

Toda kot so pojasnili predstavniki akademije, je 42-letni igralec potrdil, da se letošnje, 90. podelitve oskarjev sploh ne bo udeležil. Po poročanju tujih medijev so vzrok za njegovo odločitev pretekle obtožbe o spolnem nadlegovanju in skrb, da bi s svojo najverjetneje kontroverzno udeležbo pozornost s prireditve nehote preusmeril nase. »Spoštujemo odločitev, da se fokus ohrani na podelitvi in na izvrstnih filmskih stvaritvah letošnjega leta,« je v odzivu zapisala ameriška filmska akademija.



Letos bo minilo osem let odkar sta igralki Amanda White in Magdelena Gorka proti zvezdniku vložili civilni tožbi zaradi spolnega nadlegovanja in omalovaževanja med snemanjem filma I'm Still Here (Še vedno sem tu). Obe sta z Affleckom kasneje dosegli poravnavo. Obtožbe so kljub temu pustile črn madež na njegovi karieri. Njegova lanska nominacija za oskarja tako ni minila brez kontroverznosti. Ko je bil Affleck razglašen za dobitnika nagrade za najboljšo moško vlogo, je bilo težko spregledati, da mu igralka Brie Larson ob izročitvi zlatega kipca v roke ni ploskala. Zagovornica žrtev spolnega nasilja je kasneje v intervjuju za Vanity Fair potrdila, da je to storila namenoma.



Zvezdnikova odločitev, da se ne udeleži podelitve oskarjev, bo vsaj nekoliko ublažila pritisk na organizatorje in na peterico letošnjih nominirank za glavno žensko vlogo. Hkrati bo zadovoljila kakih 20.000 podpisnikov spletne peticije, ki je akademijo pozivala k temu, naj Afflecka umakne s seznama podeljevalcev najprestižnejših filmskih nagrad.



Podelitev oskarjev bo po pričakovanjih minila v znamenju razkritij primerov spolnega nadlegovanja, ki so preteklo leto, vse od izbruha afere Harvey Weinstein, pretresali Hollywood.