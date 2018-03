Okoliščine so odprav drugačne, namen pa enak

Neli Šemrl, Klara Širca, Lara Žekar in Jure Črepinšek sestavljajo ekipo bodočih zdravnikov, ki si je nadela ime Viva Majiwa. Aprila se bodo odpravili na tri mesece dolgo humanitarno medicinsko odpravo v vas Majiwa v Keniji. Medtem ko še zbirajo denar za pot, bivanje in nakup potrebščin za osnovno oskrbo prebivalstva, sta v Afriki še dve takšni odpravi. Približno tako je že skoraj tri desetletja.



V tem času se je marsikaj spremenilo, a eno je gotovo – enaka je želja narediti nekaj dobrega za druge, in to brez pričakovanja plačila. »Prav tako se ni spremenilo zavedanje, da je privilegij, da imaš možnost nekaj narediti za druge,« poudarja infektologinja Tadeja Kotar, dr. med., iz Sekcije za tropsko in potovalno medicino v Slovenskem zdravniškem društvu. Kdor jo spozna, brez težav ugotovi, da je ena od vzrokov, da tradicija medicinskih odprav ne zamre, kajti njena dobra volja kaže vse znake nalezljive bolezni – čeprav poudarja, da je vse rezultat požrtvovalnega in povsem neplačanega dela številnih ljudi.



Pavšalno jim marsikdo reče Zdravniki brez meja, a se precej razlikujejo od te mednarodne organizacije. V resnici so slovenske odprave mladih medicincev vsaj bolj posebne. Osnovna razlika je, da so prostovoljne in da organizatorji in člani odprav sami zbirajo denar za pot in plačilo potrebščin, ki jih potrebujejo v ambulantah. Druga razlika je to, da delujejo v okoliščinah in na območjih, ki so varna.



Tradicija je v resnici še precej daljša od začetkov v devetdesetih letih. Oče tovrstnih odprav je prof. dr. Franjo Pikelj, prva je šla v Afriko že leta 1977. Tedaj so ekipo, ki je odpotovala v takratno Centralnoafriško cesarstvo, sestavljali trije zdravniki, poleg Piklja sta bila v njej tedanji predstojnik infekcijske klinike Rado Žargi in zdravnik Peter Kobler. Franjo Pikelj je pred skoraj desetletjem za Nedelo povedal, da je bila njihova naloga na terenu proučiti možnosti za delovanje tropske ambulante. V osemdesetih letih je tovrstno delovanje zamrlo, pomembna prelomnica pa se je zgodila, ko so na medicinski fakulteti uvedli izbirni predmet tropska medicina.