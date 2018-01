Opazili smo: Kulturno ministrstvo Franu zavrnilo podporo, minister čestita

Priljubljeni jezikovni portal Fran je ostal brez podpore ministrstva za kulturo. Na ZRC SAZU so v petek prejeli bridek dopis ministrstva s sporočilom, da projekt promocije Frana ni bil uspešen na javnem razpisu za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019.

Plodovito naprej!

A je nekaj dni zatem Franov idejni oče dr. Kozma Ahačič, Delova osebnost leta 2017, od kulturnega ministra kljub temu prejel čestitke. Včeraj zjutraj, kar na svoj profil na facebooku. Na ZRC SAZU so čestitko danes še tvitnili, minister Tone Peršak pa se v njej ob čestitki, ker je dr. Ahačič postal Delova osebnost leta, veseli »nadaljnjega plodovitega in ustvarjalnega sodelovanja«. Kakšnega sodelovanja?

Bi priljubljeni jezikovni portal, na katerem so do danes zabeležili dobrih 28 milijonov poizvedovanj, dnevno pa okoli 40.000, ali pa, denimo, Ahačičeve slovnice Peršaku nemara lahko koristili? Objavljamo še čestitko, potem ko je prestala pregled Delove lektorice z rdečim kemičnim svinčnikom v roki.