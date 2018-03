Opazili smo: oskarjevec Gary Oldman snemal v Brežicah

Pred dobrimi desetimi dnevi je stal na odru z oskarjem za glavno moško vlogo v roki. Prinesla mu ga je briljantno odigrana vloga Winstona Churchilla v Najtemnejši uri. Manj znano je, da je Gary Oldman leta 1990 snemal tudi pri nas, v Viteški dvorani gradu Brežice.

Da temu ne bi bilo več tako, so se v Posavskem muzeju na letošnji oskarjevski razplet odzvali z objavo fotografij s snemanja filma Rozenkranc in Gildenstern sta mrtva (Rosencrantz & Guildenstern are Dead), ki je potekalo tudi v gradu, ki je sedež tega muzeja. Z njimi se lahko upravičeno pohvalijo.

Prizor iz filma: Gary Oldman (desno) s Timom Rothom v Viteški dvorani gradu Brežice. Foto: Promocijsko gradivo

Januarja leta 1990 so v brežiškem gradu v koprodukciji Jadran filma iz Zagreba in Brandenburg Productions iz Los Angelesa snemali prizore za to komično dramo, v izhodišču sodobno priredbo Shakespearovega Hamleta, ki je nastala po romanu Toma Stopparda. Ta je tudi za film napisal scenarij in ga sam režiral.

Viteška dvorana gradu Brežice. Foto: Arhiv Posavskega muzeja Brežice

Oldman je v njem odigral vlogo Rozenkranca, njegov kolega v vlogi Gildensterna je bil Tim Roth, v filmu pa igra tudi Richard Dreyfuss. Film je na 47. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah osvojil osrednjega zlatega leva. Kaj filmskega se je zgodilo v Viteški dvorani? V filmu zablesti že nekaj sekund po 20. minuti.