Pedro Duran, prvak ravnotežja

Španec Pedro Duran je zmagovalec drugega evropskega prvenstva v zlaganju, balansiranju kamnov, ki je bilo konec tedna v Dunbarju blizu Edinburga na Škotskem. Za nagrado bo dobil denarno pomoč za pot na svetovno prvenstvo Leaf prihodnje leto v Llanu v ameriški zvezni državi Teksas. Ljubitelji te umetnosti zmagovalca že dobro poznajo, in kot pravijo organizatorji tekmovanja, ustvarjalec iz španskega kraja Arcos de la Frontera znova in znova dokazuje, zakaj je »eden najbolj znanih umetnikov ravnotežja na planetu«. V svoji domovini je umetnik znan kot avtor skulptur in fotograf – pred kratkim je bila v njegovem domačem kraju na ogled razstava Kamni v ravnotežju.



Pedro Duran je imel najmirnejšo roko oziroma največjo skladovnico in najboljši umetniški izraz med vsemi tekmovalci, tako da je dobil najboljšo skupno oceno in drugič po vrsti osvojil naslov šampiona v iskanju kamnitega ravnotežja. To mu je namreč uspelo tudi lani, na prvem evropskem prvenstvu v umetelnem iskanju ravnotežja v skladovnici kamnov, pri katerem si smejo umetniki pomagati le z zakonitostmi gravitacije. Tudi letos so imeli priložnost, da se izkažejo v več disciplinah, ne le v velikosti skulpture – Pedru je uspelo v ravnotežju s pomočjo naravnih sil obdržati 29 kamnov, lani jih je za zmagovito »kreacijo« uporabil 33. Žirija je ocenjevala tudi umetniški vtis, saj je zaželeno, da so zložbe čim bolj zapletene ...

Tiskovne agencije so tekmovanje v Dunbarju uvrstile med športne dogodke, privrženci te spretnosti, za katero so potrebne mirne roke in dobri živci, pa poudarjajo, da je zlaganje kamnov priložnost za meditacijo. Okoli 30 umetnikov, ki so prišli iz Avstrije, Francije, Italije, Velike Britanije, Škotske in tudi iz ZDA, kot poročajo britanski mediji, se je z gravitacijo in kamni za zmago igralo v mestnem parku Lauderdale in na slikoviti plaži Eye Cave Beach, ki je zaradi svoje geologije idealno okolje za takšen dogodek, saj je polna kamnov najrazličnejših velikosti, presenetljivih oblik in barv. Tekmovanje je lani in letos pripravilo tamkajšnje združenje uličnih umetnikov.

Tudi Slovenci imamo priznanega umetnika v balansiranju kamnov – to je Miha Brinovec.

Pedro Duran išče ravnotežje. Foto AFP