Petdeset let Dnevnika TV Slovenija

Osrednja novica večernih poročil 15. aprila 1968 je bil obisk Josipa Broza Tita v Mongoliji, iz domačih krajev pa so dobili glavno besedo železničarji. Novice sta prebrala Marija Velkavrh in Vili Vodopivec, vreme je napovedal Pavle Jakopič. Odtlej so si gledalci lahko ogledali že več kot 18.000 televizijskih dnevnikov, o tem, kako so se spreminjali, pa so danes v avli RTV Slovenija obujali spomine nekdanji in sedanji voditelji.

Gledalci si še danes ne znamo prav dobro predstavljati, kakšna mašinerija stoji za vsakim televizijskim dnevnikom in kaj vse se dogaja, tik preden se zasliši najavna špica in nas pozdravi prijazen obraz z umirjenim glasom. Še bistveno teže so si najbrž to predstavljali ljudje, ki so tisti ponedeljek, 15. aprila 1968, sedeli pred ekranom in so ob 19.58 slišali glas Olge Rems, ki je napovedal prvi slovenski televizijski dnevnik. Dotlej so lahko spremljali jugoslovanski dnevnik, v katerem so bile Sloveniji namenjene posamezne teme, že leta pa so odmevale pobude, da potrebuje svojo informativno oddajo v slovenskem jeziku. Naposled je šlo tako daleč, kakor je povedala direktorica Televizije Slovenija Ljerka Bizilj, da je politika, tedaj je te pozive utelešal Stane Kavčič, zagrozila vodstvu RTV Slovenija, da ga bo zamenjala, če ne bo pripravilo informativne oddaje v slovenščini.

Kako je Hvala iskal vremenarja

Ravno tako zanimiv kot pogled v družbenopolitično ozadje je pogled v zakulisje nastajanja prve oddaje. Tega je razkril Pavle Jakopič, prvi »vremenko« Dnevnika. Takrat še ni imel 22 let, med študijem prava je delal kot asistent režije na radiu. Ko so snovali Dnevnik, je nalogo, da najde vremenarja, dobil glavni organizator Beno Hvala, zdaj pokojni športni novinar in režiser. Bližal se je že dan D, ko Hvala še vedno ni našel nikogar, zato so mu rekli: »Če ne boš našel nekoga, boš kar sam prebral!« je doživeto pripovedoval Jakopič. In tako so zlagoma prišli do njega, kajti izpolnjeval je glavne zahteve - bil je mlad, ni še nastopal na televiziji in znal je dobro govoriti. Beno Hvala je ponudbo takoj sprejel (»Njemu je bilo vseeno, ali je bil to Peter ali Pavel,« se je šalil sogovornik), mladi Pavle pa tudi, čeprav ga je malo šokirala napoved: »Pridite zvečer ob šestih v masko, potem boste pa vreme brali.« Pa je šel in se kmalu znašel pred kamero s tremi osnovnimi napotki: »Glej v levi spodnji objektiv, pazi na rdečo lučko in glej, da se ne boš zmotil.« In se ni, potem pa je to počel še osem let.

Očem gledalcev je ostalo skrito tudi to, da so Dnevnik snemali v sobici, kjer je bilo komaj prostora za dva ali tri ljudi in dve kameri, tako da je bilo v njej poleti neznosno vroče. Da bi vsaj malo ohladili ozračje, so jim nekega vročega dne prinesli veliko posodo z ledom. Ne samo da se je do konca delovnega dneva led stopil, voda se je celo ogrela, se spominja Pavle Jakopič. S hišo je povezan vse življenje, med drugim je bil 17 let pomočnik direktorja radia.

Tista modra trenirka

Dnevnik je po desetih letih zamenjal prostore - na Kolodvorsko 2 se je preselil z novim letom 1978, ko so si gledalci lahko ogledali prenovljeno informativno oddajo, odtlej v barvni tehniki. Ko pomislimo na barve, se hitro pritepe v spomin živo modra šumeča trenirka, v kateri je med osamosvojitveno vojno oddajo vodil Tone Hočevar, sicer nekdanji zunanjepolitični dopisnik Dela. Bilo je 2. julija 1991, v uredništvu so bili dogovorjeni, da gre v nujnih primerih on v studio, saj je imel izkušnje z delom v izrednih razmerah. Takrat se je v Ljubljani oglasil alarm, Tone Hočevar, še v trenirki, je moral pred kamero. »Rekel sem: Samo preobleč se grem, Ambrožič, ki je bil glavni urednik, pa je zaklical: Kar leti dol, saj je vseeno!« Ker je bilo tako napeto, je ostal v studiu štiri ure, trenirka pa je postala tako slavna, da bi jo veljalo ohraniti kot muzejski eksponat.

Hočevar je Dnevnik začel voditi, ko se je leta 1987 vrnil s Kube, kjer je delal kot dopisnik Dela. »Ko so me ustavili na ulici in me nagovarjali, naj pridem nazaj na televizijo, ne pa na Delo, kamor sem bil prav tedaj namenjen, so me vprašali tudi, ali bi vodil Dnevnik. Odvrnil sem: Ja, ja, se bomo zmenili. Ko sem naslednji dan prišel v službo, mi je glavni producent rekel, da sem se dogovoril za vodenje. Spet sem odvrnil, da se bomo že zmenili. On pa: Ne, ne, danes imate oddajo,« se živo spominja. Njegova pot na televiziji se je sicer začela še v sedemdesetih, vodenje Dnevnika je bila le ena od nalog. »Nekaj let mi je povsem ustrezalo, potem pa se malo naveličaš in hočeš delati kaj drugega, jaz sem ves čas pripravljal dokumentarne filme,« pripoveduje.

Legendarni stavek

Janez Čuček je eden tistih nekdanjih voditeljev Dnevnika, čigar glas takoj v misli prikliče besede: »Ostanite še naprej z nami.« Ob omembi legendarnega stavka se nasmehne: »Ko sem začel voditi Dnevnik, sem bil ambiciozen, želel sem si biti malo drugačen od drugih, zato sem razmišljal, kaj bi uporabil.« Stavek, ki se ga je domislil, se je takoj prijel, čeprav ga niti ni vsakič uporabil. Je pa pozneje slišal, da so nekateri ob gledanju oddaje celo stavili, ali ga bo izrekel ali ne.

Dnevnik je vodil med letoma 1978 in 1998, vendar doživlja to kot nekaj, kar je počel zraven novinarskega dela. »Profesionalno gledano je voditeljstvo komaj omembe vredno delo v primerjavi z novinarskim, hkrati pa je to najbolj prestižno delovno mesto na televiziji. Po eni strani ni nič posebnega, a ima velik vpliv,« razmišlja. Čuček je sprva dvajset let delal kot novinar časnika Dnevnik, na televiziji pa je bil med drugim urednik zunanjepolitične redakcije in urednik TV Dnevnika. Med svojimi nalogami se najraje spomni dokumentarnega filma o kolaboraciji v Evropi, medtem ko današnjim novinarjem, kot pravi, v marsičem zavida, ker imajo lažje delo in ker lahko naredijo bistveno večje stvari.

Med gledalci, ki so z velikim občudovanjem gledali te znane voditelje, je bila zdajšnja odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija in voditeljica Dnevnika Manica Janežič Ambrožič. »V družini smo vselej gledali informativne oddaje, z Dnevnikom sem rasla in se še vedno spomnim ključnih dogodkov, denimo vojne za Slovenijo in Hočevarjeve šumeče trenirke. Gledanje Dnevnika zvečer se mi zdi nekaj najbolj običajnega,« pravi. Ko je prišla kot študentka prvič v desk TV Dnevnika in zagledala Matjaža Tanka, zdaj že pokojnega voditelja, je tako od vznemirjenja za trenutek kar obnemela. Kmalu jo je Čuček povabil v zunanjepolitično redakcijo.

Spet čez 50 let

Dnevnik je v 50 letih doživel številne spremembe in zamenjal na desetine voditeljev, tudi novinarsko delo se je precej spremenilo. V digitalnih časih si niti predstavljati ne znamo (kilo)metrov filmskega traku, ki so jih potrebovali, da so posneli oddajo (samo za eno minuto so na začetku porabili 15 metrov traku, je v enem od prispevkov ob obletnici Dnevnika povedal nekdanji snemalec Drago Repe). Predvsem pa se je spremenilo nekaj ključnega, kakor je v svoji šaljivi maniri ugotavljal ravno tako prepoznavni glas in obraz Dnevnika Branko Maksimovič: Danes je vse drugače. V svinčenih časih smo morali paziti, kaj rečemo, zdaj pa imamo demokracijo in lahko rečemo, kar hočemo, a nič ne pomaga. Za Maksimoviča, ki je na televizijo prišel z mariborskega Večera, je bil največji izziv, kako pred kamero pravilno izreči dober večer, se spominja.

Današnje obujanje spominov je bilo, kakor je v navadi pri podobnih srečanjih, prežeto z nostalgijo, le dvomov o prihodnosti tokrat ni bilo. Manica Janežič Ambrožič je namreč prepričana, da se čez 50 let snidejo spet: »Smo del preteklosti, sedanjosti in tudi prihodnosti.«