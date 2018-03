Š. J., STA

Nairobi – V Keniji je v starosti 45 let poginil zadnji samec severnega belega nosoroga, so danes sporočili iz rezervata Ol Pejata, kjer je živel. Na svetu ostajata tako le še dve samici te podvrste nosoroga, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nosoroga Sudana so že dlje časa zdravili zaradi različnih s starostjo povezanih težav. V zadnjih 24 urah pa se je njegovo zdravstveno stanje zelo poslabšalo, saj ni mogel niti vstati in je zelo trpel. Tako se je veterinarska ekipa odločila, da ga raje uspavajo.

Teoretično z njegovo smrtjo severni beli nosorogi še niso izumrli, saj so znanstveniki zbrali njegov genski material in bodo z napredno tehnologijo poskušali opraviti umetno oploditev, s čimer bi zagotovili obstoj podvrste.

Sudan je bil sicer v rezervatu pod stalnim varstvom, saj so se bali divjih lovcev. Vrsti namreč grozi izumrtje predvsem zaradi divjega lova nanje v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Lovljenje je spodbudilo povečano povpraševanje po rogovih, med drugim za namene tradicionalne kitajske medicine.



Zadnjih nekaj deset nosorogov so ubili v začetku tisočletja, leta 2008 pa so že domnevali, da je ta podvrsta v divjini izumrla.Štiri nosoroge, dve samici in dva samca, so nato prepeljali iz češkega živalskega vrta Dvur Kralove v rezervat Ol Pejata v Keniji. Ker so jih vrnili v njihov naravni habitat, so upali tudi na uspešno parjenje severnega belega nosoroga, a se to ni zgodilo. Tudi naslednji različni poskusi niso bili uspešni.Drugi samec te podvrste je poginil že oktobra leta 2014.»Sudan je bil zadnji severni beli nosorog, ki se je skotil v divjini. Njegova smrt je krut simbol človeške brezbrižnosti za naravo in je razžalostila vse, ki so ga poznali,« so sporočili iz živalskega vrta Dvůr Králové. Dodali so, da bodo izkoristili to situacijo in razvoj znanosti, da se ohranijo kritično ogrožene vrste.