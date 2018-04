Potonike, Ed Sheeran, Bocvana in stari princ

Do poroke leta 2018 med britanskim princem Harryjem in ameriško igralko Meghan Markle je mesec dni in pol, še vedno pa ni znano, v obleki katere modne hiše bo nevesta 19. maja stopila pred oltar, kateri zvezdniki bodo med svati in kdo jih bo zabaval.



Po svojih prvih petih minutah svetovne slave, ki jo je z naročilom poročne torte z britanskega kraljevega dvora doživela v Kaliforniji rojena in v Londonu delujoča slaščičarka Claire Ptak, je svojih pet minut v zadnjih dneh dobila še londonska cvetličarka Philippa Craddock. Toda ta ni ne neznanka kraljeve družine ne medijev, čeprav je cvetličarski samouk in je v posel stopila šele po rojstvu svojega prvega otroka. »Kraljica londonskih cvetličarjev,« kakor jo je razglasila britanska izdaja Voguea, že zdaj dobavlja aranžmaje za različne priložnosti Kensingtonski palači ter sodeluje s slavnim londonskim muzejem Viktorije in Alberta ter modnimi hišami, kot so Alexander McQueen, Christian Dior in Hermès.

Podobno kot pri torti, ki bo iz organsko pridelanih sestavin, sta se bodoča mladoporočenca odločila za aranžmaje iz cvetja in zelenja s kraljevih posestev in parkov, ki slovijo po do narave prijazni usmeritvi. Tako bodo (posredno) pripomogli k ohranitvi ekosistemov in čebel, zdravemu okolju in biodiverziteti. »Podoba cvetja bo predstavljala njiju kot par, v ospredju pa bodo lokalnost, sezonskost in trajnost,« je povedala Craddockova. V poročnem naravnem okrasju velikega dne bodo tako veje bukev in brez kot tudi bele vrtnice, naprsteci in potonike. Predvsem zadnje so bile pričakovane, saj slovijo kot Meghanine najljubše rože. Tisto cvetje in zelenje, pri katerem bo to mogoče, bodo po koncu poroke spet presadili, aranžmaje iz rezanega rastlinja pa bodo podarili dobrodelnim organizacijam. Tudi na poroki princa Williama in Kate Middleton leta 2011 je v Westminstrski opatiji po zamislih cvetličarja Shana Connollyja vodil špalir v lonce posajenih dreves, v belo-zelenem cvetličnem koloritu so bile bele lilije, magnolije in šmarnice.

Princ Harry in ameriška igralka Meghan Markle se bosta poročila 19. maja. Foto: Reuters