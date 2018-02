Prešernovanje: od Vučedola do Švicarije in Shoda muz

Ljubljana Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, bo tudi letos pester po vsej državi, gotovo tudi po svetu. Galerije, muzeji in drugi hrami kulture vabijo na brezplačne oglede in tudi vodenja.



V Pokrajinskem muzeju Maribor bo med drugim predavanje o vučedolski kulturi. Vučedol je ena najpomembnejših eneolitskih lokalitet v Evropi, ki leži na desni obali Donave, pet kilometrov nizvodno od Vukovarja (Hrvaška). Njihovo poznavanje nočnega neba jih postavlja v vrsto največjih izumiteljev ter spodbujevalcev znanosti in tehnologije svojega časa.

V Pokrajinskem muzeju Celje bodo med drugim na ta dan otvorili razstavo Calgary 1988–Celje 2018 ob 30. obletnici olimpijskih medalj Matjaž Debelaka in pogovora z Debelakom.

V Narodni galeriji v Ljubljani, ki letos praznuje častitljivih sto let, bo na kulturni praznik več vodstev, predavanj, koncertov; tudi kiparska delavnica za odrasle.

V ljubljanski prenovljeni Švicariji bo otvoritev Projekt Švicarija: skupnost, umetnost in narava. Sodelujoči umetniki bodo: Nika Autor, Stojan Batič, Dragica Čadež, Jure Detela, Meta Grgurevič, France Gruden, Sergej Kapus, Janez Lenassi, Karel Plemenitaš, Karel Putrih, Drago Tršar, Dušan Tršar, Lujo Vodopivec, Bilal Yilmaz.

V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki se bodo posvetili grafikam Bogdana Borčića iz najzgodnejšega ustvarjalnega obdobja, že dopoldne bo v galeriji medgeneracijska delavnica Preizkusi grafiko.

V Kranju imajo Prešernov smenj, ki mesto odene v podobe 19. stoletja, vsako leto sledi prestižna prireditev Shod muz na kranjskem Parnasi, torej srečanje s Prešernovimi nagrajenci.