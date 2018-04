Če hočete zapraviti celotno plačo za pasjo ovratnico – izvolite

Menda psi niso bili prve živali, ki so se znašle v vašem fotografskem objektivu, ampak so bili to brezdomni muci, ki so nato prav zaradi vaših fotografij dobili dom.



Obožujem mucke! (Smeh.) Prav ljubki majhni mucki so me navdihnili za prostovoljsko delo v živalskih zavetiščih v ZDA in drugod po svetu. Želim si, da bi ljudi poučil o reševanju živali, o njihovi posvojitvi, o dobrobiti živali in jih navdihniti, da bi se trudili narediti svet boljši za vse nas. Zame je oddaja Iskanje Fida čudovit način za to.

V oddaji ljudem pomagate najti psa, ki bo najprimernejši zanje. Kaj to v resnici pomeni?

Vsak človek je poseben. Vsak pes je poseben. Skrivnost je to, da najdeš ustrezne življenjske sloge, tipe osebnosti, da bo rezultat odnos, ki bo pomagal tako človeku kot psu. Najprej spoznam osebo, par ali družino in preživim nekaj časa z njimi. Pomembno je, da ocenim stvari, kakršne so: kakšen je njihov urnik? Koliko prostega časa imajo? Kakšno je okolje njihovega doma? Imajo dostop do zunanjega prostora? Življenjski slog? Hobiji? Zakaj hočejo posvojiti psa prav zdaj? Potem gremo naprej do psov. Srečam veliko, res veliko psov in izberem tri potencialne kandidate, za katere menim, da bi najbolj ustrezali. Gledam celo vrsto lastnosti: starost, pasmo, velikost, preteklost, temperament in raven aktivnosti, če vam jih naštejem le nekaj. Tako vedenjski testi so zastavljeni tako, da bi pes določeni osebi pomagal na prav poseben način. Na primer: eden naših posvojiteljev, Matt, je iskal psa, ki bi se ga dalo zdresirati, da bi opozoril na diabetično hipo. Sam sem zato uporabil teste, da sem preveril, kateri pes ima potencial za to ...

Poleg tega, da ste fotografirali pse pri plavanju pod vodo, ste fotografirali tudi dojenčke. Je kakašna podobnost med tem, kako se pod vodo obnašajo majhni kužki in majhni otroci?

Da, res je. Objavil sem več knjig, med drugim Underwater Dogs, Underwater Puppies in Underwater Babies. Skoraj vsi kužki in majhni otroci pod vodo instinktivno odprejo oči, kar me je presenetilo. In čeprav gre za prvo izkušnjo vode za kužka ali dojenčke, se takoj pokaže neka domačnost v njej. Kužki takoj pokažejo svoje spretnosti pri plavanju, plovnosti in iskanju kraja za pristanek. Pri dojenčkih pa gre bolj za sproščen odziv, za srečo, medtem ko se spretnosti, povezane z varnostjo, razvijejo šele sčasoma.

Danes lahko vidimo pse, ovešene z dragim nakitom, oblečen v dizajnerska oblačila, spijo na razkošnih ležiščih ... Ali morda lastniki psov poskušajo te preveč počlovečiti? Jim sploh še dovolimo, da so živali?

Zame je najpomembneje, da s psom vedno ravnaš kot s članom družine: s popolno skrbjo, ljubeznijo in spoštovanjem. Psi so zelo inteligentna bitja, a preprosta. Ne potrebujejo veliko, da so srečni. Predstavljam si, da uživajo v nekaterih razkošjih sodobnega časa, ampak konec koncev hočejo biti le psi. Če hočete porabiti celotno plačo za bleščavo ovratnico, ker mislite, da je srčkana – izvolite! (Smeh.)

Čedalje več etikov govori o tem, da bi ljudje morali nehati imeti domače živali, da ni naša pravica, da jim diktiramo, kaj naj jedo, kje naj živijo, kako naj se obnašajo in ali lahko obdržijo svoje spolne organe. Kaj vi menite o tem?

Ker se oddaja Iskanje Fida osredotoča le na pse, bom svoj odgovor omejil nanje, čeprav gre za široko temo, ki postane zelo kompleksna, ko vanjo prištejemo še mnoge druge živalske vrste. Zame je jasno – psi so izbrali nas kot tovariše, enako kot smo mi izbrali njih. Psi obstajajo zaradi ljudi. Mislim, da ljudje pozabljajo, da se psi niso čudežno pojavili na planetu. V več tisoč letih so se v povezavi z ljudmi razvili v to, kar so danes. Za človeka je najmočnejša vez, ki jo lahko zgradi, tista z drugim človekom. In po tem s psi. Naši vrsti sta se združili v skupno pot, na kateri drug drugemu pomagamo. Verjamem, da so psi resnično darilo za našo vrsto in da tega ne smemo pozabiti. Ne le da verjamem, da je prav, da imamo pse za domače živali, ampak verjamem tudi, da je naša dolžnost, da jim damo enak občutek sreče in pozornosti, kot ga oni dajejo nam.

Kaj bo vaš naslednji fotografski projekt? Fotografiranje drugih živali pod vodo?

Zdaj se ukvarjam z več projekti, eden ima opraviti s psi, eden z mačkami in eden z drugimi bitji. (Smeh.)