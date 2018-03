Slovenski gimnazijci ponovno najboljši v odpiranju sefov

K. M.

Slovenski dijaki so se na triindvajsetem mednarodnem fizikalnem tekmovanju v timski izdelavi in odpiranju fizikalnih sefov uvrstili na prvo in tretje mesto. Najboljši med 23 skupinami so bili že tretjič dijaki Gimnazije Želimlje, tretje mesto pa so osvojili dijaki Gimnazije Nova Gorica, so sporočili iz Hiše eksperimentov.

Sef mora biti narejen tako, da je vsaj ena stran sefa prozorna, zaprt pa mora biti z električno ali številčno ključavnico. Vsaka ekipa je imela na tekmovanju deset minut časa, da vdere v sef nasprotne ekipe.

Skupna ocena na tekmovanju je bila sestavljena iz več delov: poznavanje teoretičnega fizikalnega ozadja pojavov v sefu, izvirnost fizikalnih ugank v njem, uspešnost vlamljanja v sefe drugih skupin, odpornost sefa na vlamljanje in stopnja zanimivosti sefa za druge tekmovalce.

Uvrstitev na tekmovanje v Izraelu, ki je potekalo 20. in 21. marca, so si omenjeni gimnazijci prislužili z osvojitvijo prvih dveh mest na državnem tekmovanju Videl, premislil, odklenil!, ki ga organizira Hiša eksperimentov.