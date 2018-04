Smučarski dvoboj med Celjem in Zagrebom

Zagrebški in celjski smučarji­ so se pred dnevi zbrali na smučišču­ Stari Stani na Golteh na 83. dvoboju Celja in Zagreba v veleslalomu. Srečanja izmenično gostita ti dve mesti oziroma celjski smučarski društvi Snežak in Unior ter Zagrebška smučarska zveza.



Pred startom se je večina udeležencev pretvarjala, da jim je malo mar za uvrstitev na veleslalomski tekmi. Hrvaški veteran Mladen Kolak je pred fotoaparatom delal metuljčke. Celjska učitelja smučanja Roman in Čori sta se po svoje ogrevala – obrnila sta se proti soncu in otrpnila. Le mlajši tekmovalci so nervozno žlobudrali in se pripravljali. Niže, sredi smučišča, je Celjan Cena Jovan, trener iz časov prvih velikih uspehov Ivice Kostelića, na videz sproščeno kramljal s štirimi gospemi. Izpod čela je pogledoval, kakšna je proga.



Pred nedeljskim jutrom na Golteh je bila živahna noč, pred njo radostno sobotno poldne v Celju, ko so Zagrebčani prispeli na 83. dvoboj Celja in Zagreba v veleslalomu, pred nočjo na Golteh jih je čakal še ogled velenjskega Muzeja premogovništva Slovenije.



Veliko snega in nenavadne proge



Karli Rom iz smučarskega društva Unior Celje z Branetom Grabarjem zbira gradivo o zgodovini dvobojev in povedal: »Ko še ni bilo svetovnega pokala, so bili dvoboji mest edina priložnost za srečanje med učitelji smučanja in tekmovalci. Včasih so bila januarja, zdaj jih zaradi tekem FIS ne moremo imeti prej kakor konec marca ali na začetku aprila.« Na prvih veleslalomskih dvobojih so sešteli deset najboljših časov tekmovalcev iz obeh mest.

Janko Četina. Foto Brane Piano

Janko Četina, nekdanji reprezentant, se je pri 15 letih udeležil dvoboja kmalu po drugi vojni. »Smuči nisem imel, posodil mi jih je Mojmir Sepe. Naslednjič, ko na Sljemenu ni bilo snega, smo se z avtobusom peljali v Opatijo in prvič sem videl morje, od tam pa na Platak nad Reko, kjer je bila tekma.« Spomnil se je zim z veliko snega in nenavadnih prog. V Celju so neko zimo smučali kar z Jožefovega hriba do dna Skalne kleti nasproti železniške postaje. Drugič, ko so imeli tekmo v Zagrebu, je bil cilj kar na Ilici na Trgu bana Jelačića.

Letos je Celje premagalo Zagreb



Danes za zmago na dvoboju več ne seštevajo najboljših časov, temveč v 19 kategorijah, od najmlajših do najstarejših v moški in ženski konkurenci, preštejejo število prvih mest. Letos je Celje premagalo Zagreb z 12 : 7. Poznalo se je, da je bila prav na dan dvoboja na Krvavcu tekma za točke FIS. Reprezentantov, ki redno prihajajo na dvoboj, od celjskih recimo Martin Čater, ni bilo na Golte.

Judita Korošec, vodja športne šole SD Unior in Boštjan Jeraša, predsednik SD Snežak s prehodnim pokolam veleslalomskega dvoboja Celje - Zagreb. Foto Brane Piano

Boštjan Jeraša je predsednik smučarskega društva Snežak Celje že 34 let. Naslednika edinega smučarskega društva v Celju, ki je skozi čas imelo različna imena in se nazadnje imenovalo Unior, sta obe društvi, Unior in Snežak. Pred leti se je del članov Uniorja osamosvojil in ustanovil društvo Snežak. Toda tradiciji se niso izneverili in dvoboje še vedno organizirajo skupaj. Jeraša: »Ne glede na razhajanja za dvoboj Celje – Zagreb vsako leto združimo moči in znanje.«

»Zagrebčani so že pred drugo vojno hodili smučat na Celjsko kočo in v Logarsko dolino. Stiki so se še okrepili, ko je bil Ante Kostelić v Celju trener rokometašev. Z njim sta bila v Celju in tu trenirala tudi Janica in Ivica. Ko so se Kostelići uveljavili na Hrvaškem, so se začeli udeleževati dvobojev tudi olimpijci ter tekmovalci v svetovnem in evropskem pokalu. Spletle so se vezi in z zagrebškimi prijatelji se mnogi srečujemo tudi zasebno,« je povedal Jeraša.



Tradicionalno gostoljubje v Zagrebu



Ivan Grajžl, letnik 1937, je bil letos pri svojih 81 letih najstarejši tekmovalec v kategoriji starejših veteranov. »V klubu imamo svojo sekcijo in se družimo vsak teden. Tekmovat gremo tudi na Hrvaško. V naši kategoriji se nas skupaj z Zagrebčani pomeri kakšnih deset. Presmučamo celo progo, tako kot mlajši.«

Darivoj Repač, predsednik Zagrebške smučarske zveze. Foto Brane Piano

Na čelu zagrebškega zastopstva­ je bil tudi letos Darivoj Repač, predsednik Zagrebške smučarske zveze, ki združuje 22 smučarskih klubov milijonskega mesta. Repač vodi zvezo že 27 let. Takole se je pohvalil: »Župan Milan Bandić je naklonjen smučanju, brez njega Zagreb ne bi imel tekme svetovnega pokala in tekem FIS. Kadar je dvoboj v Zagrebu, za nas in celjsko delegacijo priredi svečan sprejem na mestni upravi.«

Vsako tekmovanje zbudi spomine na prva leta



Tekmovanje smučarjev dveh mest so prvič izvedli leta 1935. Čeprav ga med drugo svetovno vojno nekajkrat ni bilo, se število dvobojev ujema z obletnico; nekaj let so pozimi izvedli obe tekmi, eno v Sloveniji in drugo na Hrvaškem. Zdaj so dvoboji izmenično enkrat na smučiščih v bližini Celja, drugič na Sljemenu nad Zagrebom.



Celjan Andrino Kopinšek (1900–1986) se je leta 1965 takole spominjal začetkov: »Na smučarskih turah na Kumu in Mozirski planini sem spoznal takratne najboljše zagrebške smučarje ter jih povabil na naše slalomske tekme. Ko smo nekoč počivali in se sončili na Vodolah pod belo Ojstrico, se je rodila misel o medmestni slalomski tekmi Celje – Zagreb. Že leto pozneje je bila prva na Oštrcu pri Samoborju.«



Smučarski dvoboji mest so bili pozneje še na Okrešlju, Raduhi, na Mozirski planini oziroma Golteh ter na Celjski koči v Sloveniji, na Hrvaškem pa na Sljemenu in Platku. Celjski dramatik in gledališčnik Fedor Gradišnik (1980–1972) je takole opisal sklep dvoboja 19. marca 1945 na Golteh: »Po skupnem kosilu – čaj, prepečenec in meso iz Unrinih konzerv – sta se ob 13. uri zbrali obe ekipi na pogorišču planinskih postojank, ki sta tolikokrat dali zavetje predvojnim smučarjem, med revolucijo pa partizanom. Vodja tekmovanja je razglasil rezultate.«



Na svidenje v Zagrebu



Na terasi modernega hotela Golte ob zgornji postaji nihalne žičnice se je tokratno 83. srečanje Celje – Zagreb minulo nedeljo s kosilom, slovesnostjo, podelitvijo medalj po kategorijah in razglasitvijo Celja za letošnjega zmagovalca dvoboja zavleklo v pozno popoldne. Jeraša iz Snežaka in Judita Koštomaj iz Uniorja sta od Repača prevzela prehodni pokal. Iz spominske sobe zagrebškega župana se je tako spet vrnil v Celje in za leto dni ga bo shranil celjski župan Bojan Šrot. Celjani bodo prihodnje leto odnesli pokal s seboj na veleslalom v Zagreb, in če bodo Zagrebčani boljši, ga bodo morali za leto dni pustiti tam.

Preden so se prijatelji iz Celja in Zagreba razšli s terase hotela na Golteh, je Mihajlo Dim, oče hrvaškega reprezentanta Natka Zrnčića Dima, že stotič rekel Snežakovemu veteranu Mirku Watzku: »Obvezno me pokliči, ko boš prišel v Dalmacijo.«