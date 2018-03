Štorklje so se prezgodaj vrnile iz Afrike

Š. J., STA

Bukarešta, Stara Zagora – Štorklje, ki se te dni vračajo s toplejšega juga, so v Evropi doživele neprijetno presenečenje, saj jih je namesto pričakovane pomladi pričakal zimski mraz. V Romuniji in Bolgariji opažajo te ptice selivke, kako po zasneženih poljih obupane iščejo hrano, z našopirjenim perjem sedijo v zasneženih gnezdih ali se celo ujete v ledu borijo za življenje.

Ornitološko društvo v Bukarešti je ljudi pozvalo, naj štorkljam pomagajo – a le, če so te res v stiski. Kot so pojasnili, je znak, da potrebujejo pomoč, že to, da niso v svojih gnezdih in nimajo strahu pred ljudmi oziroma se jim približujejo, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Najbolje jim je ponuditi surove ribe, oreške in sadje, nikakor pa kruha, so še pojasnili.



Nemočne štorklje so te dni ujete v mrazu in ledu. Foto: Zsolt Czegledi, MTI/AFP

Če so štorklje močno podhlajene in se ne morejo več premikati, jih lahko ljudje tudi odnesejo v hiše – a naj jih imajo tam v ločenem prostoru, ker lahko, ko se ogrejejo, postanejo agresivne.Francoska tiskovna agencijamedtem poroča, da so številni Bolgari že samoiniciativno priskočili na pomoč premraženim pticam. Zaradi mraza, ki je ta teden zajel severovzhod države, so namreč mnoge našli z zaledenelimi krili, zaradi česar ne morejo leteti. V bolgarskih domovih se tako zdaj greje že na desetine štorkelj.Toliko štorkelj v stiski v Bolgariji doslej naj še nismo videli, je zapovedala Hristina Klisurova iz centra za pomoč živalim Balkans wildlife. A tudi ona je ljudi opozorila, naj ne pomagajo vsaki ptici, ampak le tistim, ki pomoč res nujno potrebujejo – večinoma tistim, ki so poškodovane ali imajo zamrznjena krila.