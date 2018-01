Svet so ljudje: Kdo bo Buffettov naslednik

Sedeminosemdesetletni Warren Buffett, ki zaseda na Forbsovi lestvici najbogatejših Zemljanov tretje mesto, je po več kot petdesetih letih vodenja investicijskega podjetja Berkshire Hathaway pripravljen zapustiti položaj. Ameriški magnat, ki velja za enega od najuspešnejših investitorjev vseh časov, je podobno namero že izrazil, prvič pred več kot desetletjem, toda tokrat je podjetje prve korake v to smer naredilo z imenovanjem dveh ključnih mož v odbor direktorjev. To sta 55-letni Gregory Abel, ki je bil doslej izvršni direktor energetske veje družbe, in 66-letni Ajit Jain, eden osrednjih strokovnjakov za zavarovanja v Berkshire Hathaway. Prvi je postal podpredsednik dela družbe, ki se ukvarja z nezavarovalniškimi posli, drugi pa je enak položaj prevzel za zavarovalniški del.



V poslovnih krogih ugibajo, kateri bi utegnil nadomestiti legendarnega direktorja 500 milijard dolarjev vrednega konglomerata, v katerega je po Forbesovih podatkih vključenih več kot 60 podjetij (med njimi Geico, Dairy Queen, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Duracell ...). Za zdaj se zdi, da ima prednost Abel, predvsem zaradi bogatih izkušenj pri prevzemih, pa tudi njegovo novo področje je zajetnejše. Toda zavarovalništvo je kljub temu eden od temeljev Berkshire Hathaway. Buffett je tako že pred časom o Jainu dejal, da je družbi najbrž prinesel več denarja kot on sam. O morebitnem svojem favoritu se ni izrekel, zavrnil pa je namige o kakršnem koli tekmovanju: »Zelo dobro se poznata, spoštujeta se in vsak je strokovnjak na svojem področju.«



Prav tako ni povedal, kdaj bi lahko nastopil ključni trenutek njegovega odhoda; za zdaj ostaja generalni direktor družbe, tudi njegov najbližji sodelavec, 94-letni Charlie Munger, bo še naprej drugi mož Berkshire Hathaway. Zagotovil pa je, da zdravje ni vzrok za odhod. O tem, da bi vodenje predal nasledniku, je menda sam pri sebi (znova) začel razmišljati pred šestimi tedni. »Kar odločil sem se – zakaj pa ne zdaj?« je prostodušno razkril medijem Warren Buffett, ki je prve tri delnice kupil že pri enajstih letih. Zdaj je »vreden« dobrih 88 milijard dolarjev, slovi pa po odločitvi, da bo 99 odstotkov premoženja dal v dobrodelne namene; do zdaj ga je podaril skoraj 32 milijard dolarjev.



Medtem ko oba ključna moža investicijske družbe, Buffett in Munger, še razmišljata, koliko »dobrih let« imata pred sabo, pa nekateri sodelavci težko čakajo spremembe. »Pošteno povedano, to ni več samo Warrenov in Charliejev šov,« je pojasnil investicijski strateg David Rolfe.