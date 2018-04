Tretji kraljevi otrok na poti

Pred nekaj trenutki so mediji sporočili izredno novico: vojvodinja Cambriška ima popadke. Smo tik pred rojstvom tretjega kraljevega otroka, so sporočali vsi pomembni mediji po svetu.

Zjutraj so Kate Middleton, ženo princa Williama, z avtomobilom odpeljali v londonsko zasebno bolnišnico St. Mary's, kjer bo rodila tretjega otroka. Novega člana kraljeve družine nestrpno pričakujeta tudi sestrica, princesa Charlotte Elizabeth Diana (dve leti), in starejši brat, princ George Alexander Louis.

Novorojenček bo šesti pravnuk kraljice Elizabete II. in je peti prestolonaslednik za dedkom princem Charlesom, očetom princem Williamom in za svojima bratom in sestro.



Čez nekaj dni, 29. aprila, bosta William in Kate praznovala sedmo obletnico poroke.

Kraljeva rojstva spremljajo bogata tradicija in dvorni običaji. Ti natančno določajo potek življenja članov kraljeve družine tudi tako, da je jasno določeno, kdo bo prvi izvedel za prihod novega družinskega člana. To je seveda kraljica. Še pred očetom, ki ne sme biti navzoč v porodni sobi. To pravilo so v zadnjih desetletjih nekoliko priredili, saj je bil že pri rojstvu princa Charlesa v sobi s kraljico njen mož, princ Filip.



Pravila določajo tudi, kdaj bo za kraljevo nosečnost izvedela javnost - to je natanko 12 tednov od spočetja. Da je vojvodinja spet noseča, so tako z dvora sporočili septembra. A veselo pričakovanje sta spremljala izjemna slabost in bruhanje (diagnoza hyperemesis gravidarum), ki sta menda še bolj neprizanesljiva kot navadna slabost, ki spremlja zgodnjo nosečnost. Podobne težave je vojvodinja imela tudi v prvih dveh nosečnostih.



Porodi so nekdaj potekali na dvoru, kot je velevala tradicija. A prva se je temu pravilu uprla princesa Diana, ki je tako Williama kot Harryja rodila v krilu Lindo londonske porodnišnice St. Mary. Tam se bodo rodili tudi vsi otroci Kate in Williama.



Britanci nočejo zamuditi prihoda novega člana kraljeve družine, zato že teden dni oblegajo porodnišnico, kamor so danes pripeljali vojvodinjo Cambriško. Foto: Henry Nicholls/Reuters

Navdušeni rojalisti so v pričakovanju prihoda tretjega kraljevega otroka že teden prej šotorili pred bolnišnico St. Mary's. Zdaj so končno dočakali svoj dan. Rojstvo bo naznanilo 62 rafalov z londonskega stolpa. Vojaški pozdrav traja približno deset minut. Nato bodo pred Buckinghamsko palačo izobesili natisnjeno obvestilo o otrokovem rojstvu. Veselo novico pa bo oznanil še mestni glasnik.