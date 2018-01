Učinek sira Davida

Britanski televizijski voditelj in naravoslovec David Attenborough je pri 91 letih še vedno ena najbolj priljubljenih in družbeno angažiranih javnih osebnosti na Otoku. Ko sir David spregovori, Britanci radi prisluhnejo. Mnogi zaradi njega tudi spremenijo navade.



Njegove dokumentarne oddaje so po več kot tri četrt stoletja ustvarjanja med najbolj gledanimi programi britanskih televizij. Razlog za to sta Attenboroughovo široko znanje in smisel za pripovedovanje, s katerima si je ustvaril velik krog oboževalcev po svetu. Njegov dokumentarec Modri planet II si je lani ogledalo 14 milijonov Otočanov. Sir David je v pogovoru za Daily Mirror obrazložil visoko številko z dejstvom, da je bil dokumentarec na sporedu takoj za britansko različico popularne razvedrilne oddaje Zvezde plešejo, kar je zagotovo pripomoglo h gledanosti, a verjetno ne toliko, kot si predstavlja.



Njegove oddaje namreč naredijo­ vtis na gledalce in politike. Ljudje, ki so proti koncu lanskega leta začeli načrtovati počitnice, so bili po navedbah turističnih agentov veliko bolj zainteresirani za okolju prijazna potovanja. »Popularni programi, kot je Modri planet II, so postavili pod drobnogled vprašanja trajnostnega razvoja,« je prepričan Mark Tanzer iz združenja britanskih potovalnih agentov. »Povečali so zavedanje o učinkih, ki jih ima lahko množični turizem na najbolj popularne destinacije.«



Med Attenboroughovimi oboževalci je tudi britanski minister za okolje Michael Gove, ki se je prejšnji mesec zavezal, da bo konservativna vlada storila več za zmanjšanje uporabe plastike in spodbujanje njene reciklaže. Gove je kot navdih za ukrepanje izpostavil Modri planet II in priznal, da ga »preganjajo« prizori škode, ki zaradi odlaganja ostankov plastike nastaja v oceanih. Minister in naravovarstvenik sta se tudi srečala in spregovorila, kako bi se lahko rešili ali vsaj zmanjšali odvisnost od uporabe plastike. Ta iz leta v leto čedalje bolj ogroža zdravje planeta.