Umrl 28-letni DJ Avicii

T. V.

»Družina je skrušena in v teh težkih časih prosimo vse, da spoštujejo njihovo potrebo po zasebnosti,« je sporočila predstavnica pokojnega glasbenika Diana Baron.

Vzrok in okoliščine smrti 28-letnika še niso znane. Ameriški tabloid TMZ pa ob tem poroča, da je imel v preteklosti težave z zlorabo drog ter alkohola, zaradi česar je dvakrat končal v bolnišnici.

Avicii, katerega pravo ime je bilo Tim Bergling, velja za pionirja sodobne elektronske plesne glasbe. Njegova največja hita sta Wake Me Up in Le7els. Šved je v svoji karieri sodeloval tudi s svetovno znanimi glasbeniki kot so Madonna, Rita Ora in Coldplay. Poleg dveh MTV-jevih nagrad in ene Billboardove nagrade je osvojil še dve nominaciji za grammy. Leta 2016 je napovedal, da se ne bo več podajal na turneje, kasneje pa je napovedal, da se vrača v studio in lani je izdal album.

Umrl je le nekaj dni zatem, ko je bil nominiran za Billboardovo nagrado za najboljši plesni/elektronski album za Ep Avicii (01).

Na njegovo smrt so se že odzvali nekateri zvezdniki, med njimi prav tako znani DJ Calvin Harris.

»Pretresljiva novica o Aviciiju, čudoviti duši, strasten in zelo nadarjen, še toliko bi lahko naredil. Moje misli so z njegovo družino. Bog te blagoslovi Tim,« je zapisal Harris.