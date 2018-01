Več kot 450 plesov in 139 milijonov evrov 

Dunajski plesi, ena najprepoznavnejših posebnosti avstrijske prestolnice, tudi v 21. stoletju, so pomembno gonilo gospodarstva v predpustnem času. Po napovedih dunajske gospodarske zbornice bo povprečni obiskovalec za ples in z njim povezane stroške, vstopnico, večerjo, taksi, garderobo, frizerja, kozmetiko in nakit, zapravil 275 evrov, v skupnem seštevku pa skoraj 139 milijonov evrov. Čeprav bo letošnja plesna sezona krajša od lanske, bo po številu udeležencev rekordna.



V letošnji plesni sezoni, ki se je začela novembra lani s plesom Rdečega križa v mestni hiši in bo vrhunec doživela ta in prihodnji mesec, se bo zvrstilo več kot 450 plesov. Samo v palači Hofburg, kjer so plesno sezono odprli za silvestrovo in bodo do sredine februarja priredili 19 plesov, se bodo lahko pohvalili z okoli 60.000 plešočimi gosti. Po vseh dunajskih dvoranah pa se bo v skupaj 2000 plesnih urah zavrtelo več kot pol milijona gostov z vsega sveta. Večina, okoli 390.000, je Dunajčanov, kakšnih 60.000 jih pričakujejo iz preostalih avstrijskih zveznih dežel, le desetino pa iz tujine. Med tujci prevladujejo Nemci, vse več pa je tudi azijskih gostov, ki Dunaj obiščejo prav zaradi plesov. Gostje med najpomembnejšimi razlogi za obisk navajajo prijeten večer s partnerjem, vzdušje, edinstven ambient in spoznavanje poslovnih partnerjev pa tudi priložnost za plesanje.