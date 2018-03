Zaradi pijanega kopilota za vikend obtičali v Nemčiji

Letališko osebje v Stuttgartu je opazilo, da se kopilot družbe TAP Air Portugal opoteka in smrdi po alkoholu. Let s 106 potniki so odpovedali.

N. G., STA

Zaradi pijanega kopilota je v petek 106 potnikov v petek obtičalo v Stuttgartu. Nadomestni let za v Lizbono jih najverjetneje čaka šele v ponedeljek.



Letališko osebje v nemškem Stuttgartu je v petek tik pred letom opazilo, da se kopilot letalske družbe TAP Air Portugal opoteka in smrdi po alkoholu. Uslužbenec, ki je opazil pijanega kopilota, je o tem obvestil letališke oblasti. Te so odločile, da alkoholizirani 40-letni kopilot ne more upravljati letala. Policija ga je pridržala in odredila plačilo varščine v višini 10.000 evrov, ostal pa je tudi brez licence za letenje.



Let letala v Lizbono so zaradi tega odpovedali, potniki pa so obstali v Nemčiji. Ponedeljek je trenutno prvi dan, ko imamo še razpoložljive sedeže, je letalska družba TAP Air Portugal na Twitterju odgovorila enemu od potnikov.