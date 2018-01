Zvezda za Mini

Miška Mini je nesporen dokaz, da je pot do zvezd dolga, zlasti za ženske. Svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slave je namreč dobila šele štiri desetletja za svojim risanim partnerjem Mikijem, skupaj pa nastopata že 90 let (obletnico bosta praznovala novembra). V nasprotju s številnimi drugimi zvezdniki, ki se na stara leta pridušajo zaradi usihanja vlog in pomanjkanja življenjske energije ter na veliko vlagajo v lepotno kirurgijo, risana junaka teh težav nimata. Sta še vedno enako živahna, vitalna in priljubljena.



V času, ko v naši estetiki še ni povsem popustila moč minimalizma, bi pričakovali, da bo miška Mini stilizirana bolj v slogu novega milenija, toda to se ni zgodilo. Dogodek, ki je spremljal njeno uvrstitev na pločnik slavnih, je minil v znamenju pik in bleščeče zvezde, bil je kičast in nostalgičen. Miška Mini je bila v svoji značilni rdeči obleki z belimi pikami, z ravno takšno pentljo med ušesi, rumenimi čeveljci, s širokim nasmehom in velikimi trepalnicami. Ob razkritju svoje zvezde je veselo vzklikala, da je to najlepši dan v njenem življenju. »Mini je ena od najbolj univerzalnih animiranih junakov popularne kulture,« je za Variety ugotavljal Josh Silverman, izvršni direktor globalne licence za Disneyjeve proizvode za potrošnike. Prav brezčasnost »ameriške ljubice« je tista, ki jim dovoljuje, da lik na vse mogoče načine prodajajo otrokom, njihovim staršem in navsezadnje starim staršem, ki se nostalgično še spominjajo črno-bele miške iz svojega otroštva.



Večno mlada devetdesetletnica je nastala kot družica slovitega Mikija, ki je svojo miško na omenjenem dogodku spremljal v svečani obleki. Leta 1928 je Walt Disney iskal nadomestilo za srečnega zajca Oswalda, ki sta ga s prijateljem in sodelavcem, ilustratorjem Ubom Iwerksom, ustvarila za studio Universal. Ko je Disney za uspešen lik hotel več denarja, si je studio prilastil junaka, zato sta morala takrat še mlada in več kot očitno naivna ustvarjalca poiskati novega. Iwerksu se je nekje med množico likov, ki jih je skiciral, pojavila tudi miš. Zakopal se je v delo in v dveh tednih (naredil je po 700 skic na dan), kakor je mogoče izvedeti v dokumentarnem filmu The Hand Behind the Mouse (Roka, ki je ustvarila miško), izoblikoval junaka, ki je bil v osnovi miš, a je imel vse človekove lastnosti.