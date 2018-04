Hoja, temelj neodvisnega delovanja

Ljubljana – Hoja ni le naraven način človeškega gibanja in zato vsakemu dostopna, ampak podaljšuje tudi neodvisno delovanje posameznika in s tem vpliva na dolgoživost. Poleg spontane vsakdanje hoje je lahko še bolj učinkovita, če je načrtovana in kombinirana s telesno vadbo za moč in ravnotežje.



Pri Svetovni zdravstveni organizaciji starejšim osebam za dodatne učinke na zdravje na teden priporočajo 300 minut lažje do srednje zahtevne telesne dejavnosti. Sem uvrščamo tudi hojo, pojasnjuje diplomirani kineziolog iz Gibalne klinike Gregor Mišič. »Zdrave starejše osebe naj bi opravile med 7000 in 10.000 korakov na dan,« pojasnjuje. Pomemben del po njegovem mnenju je tudi hoja, ki jo posameznik opravi mimogrede.



Merila dosega dobra polovica



Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Z zdravjem povezan vedenjski slog (2016) je pokazala, da starejši (med 65. in 74. letom) ponavadi hodijo vsaj 10 minut skupaj 5,8 dneva na teden. Sem spada pot po opravkih, hoja v okviru domačih opravil in hoja kot rekreacija. Kar 55,1 odstotka vprašanih starejših je s hojo doseglo tudi priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, to je vsaj 5 dni na teden po 30 minut redne hoje. Hoja je idealna oblika rekreacije in posebej primerna za posameznike, ki že imajo zdravstvene težave, saj lahko z dejavnostjo začnejo počasi in s tem ne ogrožajo zdravstvenega stanja, so prepričane strokovnjakinje z NIJZ Tjaša Knific, Andrea Backović Juričan in Maja Petrič. Najbolj koristna je nekoliko pospešena hoja, kjer se dihanje pospeši in dvigne srčni utrip, ugotavlja strokovna sodelavka na Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije in AFP osebna trenerka Darija Cvetko. »Z zmerno hitro in hitro hojo zmanjšujemo možnost razvoja srčno-žilnih bolezni, debelosti in diabetesa. Če k temu prištejemo še psihološke ugodne učinke, nam kaj hitro zmanjka argumentov, zakaj ne bi več hodili,« je dejala.



Vadba naj bo prilagojena rutini



Hoja je zelo dobra osnovna telesna aktivnost, nikakor pa ni dovolj. Mišič opozarja, da mora starejša oseba poleg hoje vsak teden izvajati tudi druge oblike telesne vadbe – da razvija moč, ravnotežje, gibljivost, koordinacijo in izboljšuje srčno-žilne zmogljivosti ter zmanjšuje tveganja za poškodbe. Darija Cvetko k temu dodaja, da je obliko telesne dejavnosti treba prilagajati dnevni rutini in temu, kar bomo počeli v prihodnje: »Če se bomo posvetili vrtičkanju, ki zahteva veliko sklanjanja in bremeni hrbet, moramo organizirano telesno dejavnost posvetiti tudi vadbi, ki bo krepila mišice hrbta oziroma celotnega trupa, da bo ta lahko prenesel fizično breme našega hobija.« Bolje je hoditi zunaj na svežem zraku in po naravnih poteh, tekalne steze v športnih centrih pa naj bodo namenjene dodatnim oblikam vadbe.



Nordijska hoja



Ena izmed bolj učinkovitih hoj je gotovo nordijska hoja. Uporaba palic namreč poleg tega, da starejšim daje ustrezno oporo, aktivira še ramenski obroč. To, da palice omogočajo hitrejši in stabilnejši korak, je gotovo tudi pomemben podatek za vse, ki imajo nekaj težav z ravnotežjem, pojasnjuje diplomant kineziologije Luka Hren iz kineziološkega vadbenega centra KinVital. V KinVitalu je nordijska hoja najbolj popularna med starejšimi osebami. Takšna hoja sicer dodaja nekaj elementov, vendar tudi Hren poudarja, da ne nadomesti vadbe moči in ravnotežja.



Test hoje na dva kilometra



Za vpogled v svojo telesno pripravljenost se starejši lahko brezplačno udeležijo delavnice Ali sem fit?, ki jo izvajajo diplomirani fizioterapevti v Centrih za krepitev zdravja v 66 zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. V testiranje sodi tudi test hoje na dva kilometra. Fizioterapevtka iz Zdravstvenega doma Nova Gorica Barbara Lemut nam je pojasnila, da omenjeni test izvajajo z namenom, da spodbudijo čim več telesno premalo dejavnega prebivalstva. Kdor hojo prakticira v vsakdanjem življenju, lahko program dopolni tudi z Mavričnim programom hoje, še dodajajo strokovnjakinje z NIJZ. Pri tem se zahtevnost postopno povečuje in tako posamezniku pomaga izboljšati telesno zmogljivost. Kaj pa nekdo s hujšimi boleznimi ali poškodbami, ki hoditi ne more? »Zapomniti si je treba: pri vsakemu posamezniku se lahko najde način, da so mišice dejavne,« je spodbuden Mišič.