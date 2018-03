Kako odpraviti deformacijo nožnega palca?

Če ste med njimi tudi vi in se sprašujete, kako odpraviti to težavo, boste tu našli vse informacije. Za nasvete in pojasnila smo povprašali Andreja Lahajnerja, dr. med., spec. ortopedske kirurgije, ki v ortopedskem centru Artros uspešno izvaja posege na stopalu.

Kaj je hallux valgus in kateri so vzroki za ta pojav?

Hallux valgus je pogosta težava. Vsak četrti Slovenec v starosti od 18 do 65 let ima bolj ali manj izraženo omenjeno deformacijo palca na nogi. Prebivalstvo nad 65 let pa v dobri tretjini. Trikrat pogosteje se pojavlja pri ženskah kot pri moških. Vzrokov za nastanek je več: dednost, obremenitve na delovnem mestu, obutev (visoke pete, ozki čevlji), plosko stopalo in splošna vezivna ohlapnost. Neredko v nastanek težave vodi kombinacija naštetega.

Ali je operacija edini učinkoviti način reševanja tega problema?

Operativno zdravljenje hallux valgusa je edini način odprave deformacije. Z njim ponovno dosežemo pravilno kostno anatomijo prsta oziroma stopala. Z vsemi preostalimi ukrepi pa le lajšamo nastale težave ob ukrivljenem prstu (bolečine, otiščanci).

Vsak operativni poseg zbuja pri ljudeh določen strah pred bolečino, negotovost. Kako poteka operacija v vaši ambulanti?

Vsak operativni poseg, pa če je videti še tako nezahteven in hitro izveden, prinaša določeno tveganje, seveda pa tudi strah pred bolečino. Pri operaciji korekcije hallux valgusa je ta strah zelo upravičen. Glede na znanje, ki ga imamo v medicini v današnjem času, je hujša bolečina med operacijo in po njej nesprejemljiva. Zato posege te vrste pri nas izvajamo s pomočjo anesteziologa, ki naredi periferno blokado ustreznega živca. Za pacienta to pomeni od eno do dve injekciji lokalnega anestetika v predel noge pred posegom. Ta je nato neboleč, omrtvičenje operiranega predela pa traja povprečno 16 ur, izjemoma do največ 48.

Po operaciji gre pacient še isti dan domov, hospitalizacije ni. Nam poveste v čem se poseg v vaši ambulanti razlikuje od klasičnih posegov, ki zahtevajo hospitalizacijo?

Tovrstni posegi na stopalu ob navedeni anesteziji ne potrebujejo hospitalizacije. Glavni vzrok zanjo je bolečina po operaciji, pogosto pa tudi poseg v splošni anesteziji (narkozi). Pomembna prednost posegov v našem centru je operacija ob periferni blokadi živca. Res pa je tudi, da uporaba manj invazivnih operativnih tehnik zmanjša možnost nastanka hujše pooperativne bolečine in s tem poseg brez hospitalizacije.

Poseg je torej za pacienta neboleč. Kako poteka okrevanje in koliko časa traja?

Dva dni po operaciji so svetovani počitek, hlajenje, hoja ob pomoči bergel. Nato sledi kontrola v ambulanti, naredimo RTG in namestimo poseben začasni čevelj, ki omogoča hojo in obremenjevanje stopala, sočasno pa razbremenitev operiranega palca in preostalih prstov. Uporaba čevlja je predpisana od pet do šest tednov, nato pa ponovna kontrola in RTG. Večinoma je za tem že dovoljeno stopanje na prste pri hoji. S polnimi obremenitvami in športnimi aktivnostmi pa počakamo od dva do tri mesece po operaciji.

V centru za ortopedijo in športne poškodbe Artros izvajajo vse najsodobnejše oblike diagnostike in zdravljenja. Naročite se na samoplačniški pregled in posvet pri specialistu ortopedu.