G+ vprašnje:Kako ravnati s tabletami?

Nina Pisk, mag. farm., spec. klin. farm., odgovarja na vprašnja, kaj mora bolnik vedeti o tabletah, kako pomembni so datumi uporabe in kako ravnati s tabletami in podobnim "materialom", potem ko mu poteče rok.

Kako ravnati s tabletami?

Bolnik mora vedeti, za katero zdravstveno težavo je bilo zdravilo uvedeno, kakšne bodo koristi zdravljenja, kako pogosto in na kakšen način naj zdravilo uporablja. Seznanjen naj bo z možnimi neželenimi učinki ter ukrepi za njihovo odpravo. Pozna naj vpliv zdravila na sposobnost za upravljanje z vozili in delo s stroji ter ali lahko nastopijo težave zaradi jemanja več zdravil. Včasih pomembno vpliva sočasno zaužita hrana. O vseh teh vprašanjih lahko svetujemo lekarniški farmacevti. Priporočamo uporabo seznama zdravil - osebne kartice zdravil, ki jo lahko pripravimo tudi v lekarni.

Bolnik mora vedeti, če je novo zdravilo namenjeno zdravljenju novo odkrite bolezni ali gre le za spremenjen način zdravljenja že poznane kronične bolezni, ko zdravnik zdravilo uvede kot dodatno zdravilo ali pa zamenja zdravilo. Lahko gre za isto učinkovino, zdravilo pa izdeluje drug proizvajalec. Novo zdravilo je lahko le kombinacija učinkovin, ki jih bolnik že uporablja in združene v tableto ali kapsulo olajšajo jemanje. Svetujemo, da se bolnik ali njegovi svojci v lekarni dogovorijo za osebni posvet z lekarniškim farmacevtom. Storitev imenujemo pregled uporabe zdravil in poteka v ločenem svetovalnem predelu lekarne.

Kako pomembni so datumi uporabe?

Vsako zdravilo mora biti označeno z datumom izteka roka uporabnosti zdravila. Najpogosteje sta zapisana mesec in leto. Zdravilo je uporabno še zadnji dan navedenega meseca ob predpostavki, da se shranjuje pri pogojih, navedenih na ovojnini in v predvideni embalaži. Zdravilom s pretečenim rokom uporabnosti se lahko izgubi učinek, kar vodi v neučinkovito zdravljenje, lahko pa je tudi škodljivo, ko na primer pride do nastanka toksičnih razpadnih produktov.

Pri kapljicah, sirupih, določenih mazilih ali kremah z odprtjem zdravila obstaja možnost, da postane zdravilo gojišče za razrast mikroorganizmov ali pa na kakšen drug način (npr. z dostopom kisika, vlage ...) pospešimo razgradnjo. Tako zdravilo je uporabno le določen čas po prvem odprtju, kar mora biti ravno tako označeno na zunanji ovojnini ali v priloženem navodilu.

Tudi če rok uporabnosti zdravila še ni potekel, moramo biti ob vsaki spremembi v izgledu zdravila posebno pozorni. Zdravilo mora ostati enakega videza, barve, konsistence, kapsule in tablete ne smejo biti zlepljene, pri mazilih in kremah ne smeta izpasti vodna ali oljna faza, vonj mora ostati nespremenjen. V nasprotnem primeru zdravilo, kljub še ustreznemu roku uporabnosti, zavržemo.

Kako ravnati s tabletami in podobnim "materialom", potem ko mu poteče rok in se tega verjetno veliko več nabere pri Generaciji+?

Vsa odpadna zdravila sodijo med posebne odpadke in jih ne smemo zavreči med navadne gospodinjske odpadke ali jih splakovati skozi straniščno školjko. Nepravilno odvržena zdravila lahko bremenijo okolje, vstopajo v površinske in podtalne vode, pronicajo v pitno vodo in na ta način ogrozijo zdravje ljudi in živali. Zdravila, ki jih bolniki dvignejo v lekarni in jih ne potrebujejo več, lahko prinesejo nazaj v lekarno. Predhodno je potrebno odstraniti ovojnino, ki ni neposredno v stiku z zdravilom - papirnato škatlico in priložena navodila za uporabo odvržemo v zabojnik za papir. Odpadna zdravila zbirajo tudi izvajalci javne službe v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah, v specializiranih prodajalnah v posebnih zabojnikih in zbiralci odpadnih zdravil ob kampanjah. Odpadna zdravila so nato posredovana odstranjevalcem zdravil v ustrezno uničenje.