»Ljudje so že nekdaj vedeli, kaj je naša superhrana«

»Zdrava kmečka pamet in zdrava prehrana gresta z roko v roki,« pravi Hedvika Kosman, upokojenka, ki z možem Dragom na veliki njivi, ki jo imata ob hiši, pridela praktično vso zelenjavo, ki jo potrebujejo. Hrana, ki jo kuhata, je prilagojena letnim časom in večinoma tradicionalna. In zdrava.



Te dni v hiši Kosmanovih na Kočevskem velikokrat diši po kruhu, saj pečeta kruh iz krompirja, pa iz droži, polnozrnate moke … različno. Zdaj je še čas za takšne podvige, ker se delo na vrtu še ni začelo, saj je Kočevska še pobeljena s snegom. Vendar pa na okenski polici že klijejo semena, iz katerih bodo zrasle sadike. Na vrtu zakonca pridelata vse, sta skorajda povsem samopreskrbna. »Tako vemo, kaj jemo,« pravi Hedvika Kosman, ki se seveda zaveda, da se tudi v tako ohranjenem okolju, kot je Kočevska, ni mogoče izogniti onesnaženju, ki ga, na primer, prinese dež. Vendar pa na njivi ne uporabljajo strupov in umetnih gnojil, ampak le hlevski gnoj. Brez velikih besed z možem skrbita za do narave prijazno pridelavo in tudi tako zoprna dela, kot je pobiranje polžev ali koloradskih hroščev, opravita ročno. Tako je zagotovljeno, da je to, kar je pridelano, zdravo. V hiši ohranjajo tradicijo in jeseni naribajo repo in zelje za kisanje, vložijo sadje in rdečo peso, naredijo srbsko solato in domačo vegeto. Zelenjavo, ki ne obstane dolgo, na primer stročji fižol, blanširajo in zamrznejo.



Kuhati letnem času primerno



In kuhajo večinoma domače jedi, ki so primerne letnemu času. Kot v »klasični« babičini kuhinji. Sedaj so to zimske jedi, od jote do zelenjavnih juh, ričeta in piščančje obare z belo polento. »Tradicionalne jedi so po svoji sestavi zelo uravnotežene in če v njih ni preveč maščobe, so zdrave,« pravi Anja Pristavec, svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in diabetes iz podjetja Befit. In dodaja: »Tradicionalni način prehranjevanja pa je zdrav tudi zato, ker vključuje veliko zelenjave in obenem ne izključuje nobenih živil.«



Vsi, ki se želijo zdravo prehranjevati – torej tudi starejši –, pa bi pri pripravi hrane morali upoštevati, da je treba hrano pripravljati iz osnovnih in ne predelanih živil. Pri Kosmanovih glede tega ni dileme, saj je jasno, da lahko le iz dobrih, domačih sestavin nastane zdrava jed. In da se jedi ne ponavljajo oziroma so tudi čez dan raznolike. »To pomeni, da ne jemo le različnih jedi iz moke, npr. za zajtrk kruh, za kosilo testenine, za večerjo pa lazanjo, temveč izbiramo pestre vire, in če npr. jemo kruh že za zajtrk, za kosilo jemo rižoto, zvečer pa fižolovo juho,« razlaga Pristavčeva. Slovenci smo znani tudi po tem, da pojemo več mesa. »Kakšen dan smo lahko brez mesa,« pravi Pristavčeva, ki opozarja, da je še posebej pomembno, da dvakrat na teden jemo ribe. Za priloge ne uporabljamo le krompirja, izdelkov iz moke in riža, ampak uporabimo ješprenj, polento, piro, lečo, ajdovo in proseno kašo. Tudi fižol ni samo za fižolovo solato.



Vsega po malem in po pameti



Da mora biti zelenjava okusna, tako kot vse ostale jedi pa velja tudi pri Kosmanovih. Hedvika njihovo kulinarično filozofijo združi v stavek: »Vsega po malem.« In se tudi v času, ko je bila splošno sprejeta mantra drugačna, niso izogibali tudi takim sestavinam, kot so ocvirki ali svinjska mast. A po pameti. Pristavčeva se strinja, a opozarja, da je pri starejših vendarle treba poskrbeti za nekoliko večji vnos beljakovin, da jim ne oslabi mišična masa. »Prav tako pa je pri starejših smiselno preveriti količine vitamina D, ki je ključen za delovanje celotnega telesa.« Podobno pravi tudi o vitaminu B in vitaminu B12: »Ob pomanjkanju teh dveh priporočam drobovino, jetrca s kontroliranim poreklom, ribe, jajčni rumenjak, ki pa mora biti tekoč.« Pa seveda dovoljšnje količine vode, vsaj liter in pol do dva litra vode ali čaja na dan. In v primeru zaprtja mlačni donat. »Štejejo pa tudi tekočine, ki jih imajo nekateri starejši radi, kot so divka, cikorija ali proja,« opozarja Pristavčeva. In dodaja, da s tradicionalnimi slovenskimi jedmi ne zgrešimo, če se želimo prehranjevati zdravo. Hedvika Kosman pa pristavi: »Ljudje so že v preteklosti vedeli, kaj je naša superhrana.«