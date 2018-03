Na ginekološki kliniki poskrbeli za boljšo oskrbo porodnic

Na ginekološki kliniki UKC Ljubljana so odprli prenovljene prostore oddelka za intenzivno nego in terapijo.

L. Z., STA

Ljubljana - Na ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so odprli prenovljene prostore oddelka za intenzivno nego in terapijo, kjer zdravijo porodnice po carskih rezih in težkih porodih. Gre za investicijo, vredno 900.000 evrov, ki bo po besedah predstojnice porodnišnice Nataše Tul Mandić omogočala boljšo in varnejšo oskrbo porodnic.

Ob odprtju oddelka pred 30 leti, ko je bila izgrajena stavba ginekološke klinike, so na oddelku na leto sprejeli 600 žensk z novorojenčki, medtem ko so jih lani sprejeli že 1000 več. Tako so nujno potrebovali drugačne, obnovljene prostore, ki danes po besedah Tul Mandićeve omogočajo boljši nadzor bolnic in s tem tudi bolj kakovostno oskrbo.

Gre torej za obnovo prostorov, ne pa njihovo širitev. Prostori, v katerih je 21 postelj, so bolje organizirani in posodobljeni. Poleg tega so dobili nove sobe za izolacijo, kjer zdravijo denimo nosečnice z gripo ali drugimi nalezljivimi boleznimi, preeklampsijo itd.



Več nosečnic potrebuje intenzivno zdravljenje

Po besedah Tul Mandićeve danes več nosečnic potrebuje intenzivno zdravljenje, saj je več bolnih nosečnic, ki danes lahko zanosijo in donosijo otroka, medtem ko v preteklosti zaradi svoje bolezni tega niso mogle. Poleg tega narašča število carskih rezov, več je tudi žensk, ki zanosijo z biomedicinsko oploditvijo in so pri njih pogostejši zapleti.





Ob tem se je predstojnica oddelka zahvalila osebju na kliniki in na oddelku, saj da je izredno strokovno in požrtvovalno. Nadzornim sestram oddelka pa je simbolično v dar izročila kuhalnik za kavo. Kot je dejala, je osebja na kliniki premalo in so zato preobremenjeni. A ker so medčloveški odnosi izjemno pomembni za dobro delovanje, si je po njenih besedah vseeno kdaj treba vzeti čas za kavo.

Glavna medicinska sestra na oddelku Urška Vozelj je dodala, da zdravstvo in UKC ne živita najboljših časov, a se trudijo po svojih najboljših močeh za dobro in kakovostno delo. Bi si pa poleg obnovljenih prostorov želeli tudi posodobitev nekatere tehnične opreme, pa tudi bolniških postelj.



Prve bolnice bodo sprejeli v torek

Po njenih besedah bodo prenovljeni prostori poleg boljšega nadzora omogočali tudi nenehno telesno bližino mamic z dojenčkom in tudi čustveno povezanost. Prve bolnice bodo na oddelek sprejeli v torek.

Obnova oddelka, ki se bo tudi preimenoval v oddelek za intenzivno perinatalno medicino, je trajala nekaj mesecev, medtem ko so se nanjo pripravljali pet let. Naložbo je financiral UKC, izvedel jo je Medicoengineering.

Čez eno leto pa se obeta odprtje prenovljenih prostorov oddelkov za otroško intenzivno terapijo na ginekološki kliniki, kar bo financirala država.